Terzi usulü üretim çağına girdik

Teknolojideki gelişmeler, otomasyon ve 'akıllı' üretimde artışa neden oldu. Yaşamın her adımında internet ve dijital hizmetler yaygınlaştıkça, kitle imalatı yoluyla standartlaştırmadan, otomasyon ve akıllı üretim yoluyla kişiselleştirmeye doğru net bir geçiş yaşanıyor. Teknolojinin veri işleme hızının ve algortimaların yardımı ile hiper kişiselleştirme giderek yaygınlaşıyor. Markaların internet siteleri sizi tanıyarak tasarımını, renklerini, içeriklerini size göre kişiselleştirebiliyor. Gücünü verilerden alan hiper kişiselleştirme, bireysel müşteri istekleri ve ihtiyaçları etrafında özelleştirilmiş kullanıcı deneyimleri yaratmak için küratörlüğü kişiselleştirme ile birleştiriyor. Yapay zeka (AI) ve yazılım istihbaratında, dijital teknolojilerdeki ilerlemeler, şirketlerin bireysel tüketicilerle oldukça alakalı ürünleri ve hizmetleri oluşturarak, kişiselleştirmeyi bir üst seviyeye çıkarmalarını sağlıyor.



KİŞİSELLEŞMİŞ TEKLİFLER

Günümüzde şirketler, değer zinciri boyunca büyük miktarda bilgiye erişebiliyor ve bunu özgün, kesin, kişiselleştirilmiş teklifler oluşturmak için kullanabiliyorlar. Bu sağlık gibi sektörler için oldukça kritik. Örneğin bir şirketin yapay pankreas cihazları sistemi şu anda FDA onayı için klinik araştırmalardan geçiyor. İçerisinde gelişmiş bir algoritma bulunan bu cihaz, hastanın glikoz seviyelerini otomatik olarak izliyor ve diyabetlilerde hastaya özel insülin dozları sağlıyor.



ODAĞINDA MÜŞTERİ VAR

İşletmeler gittikçe daha fazla müşteri odaklı hale geldiğinden, müşteriler imalat operasyonlarının nasıl tasarlandığının da odağına yerleşti. Örnek olarak özel jetleri verelim. Uçağın gövdesi orijinal ekipman üreticisi tarafından üretilir ve standarttır. Ancak özel jetin iç kısmı, uçağın tamamlanması konusunda uzmanlaşmış şirketler tarafından alıcının ihtiyaçlarına göre hiper kişiselleştirilmiştir. Hiper kişiselleştirmeden beslenen söz konusu tamamlanma işlemleri, lüks uçaklar söz konusu olduğunda ayrılmaz bir evredir. Sağlanan seçenekler, surround ses sistemli yüksek teknoloji ürünü tiyatrolardan, altın kaplamalı tuvalete göre değişebilir. Hiper kişiselleştirme trendini ortaya çıkaran bu yeni yıkıcı teknolojilerin en iyi yanı, üretimin mümkün olduğunca müşteriye yakın olmasına izin vermeleri…



MUHTEŞEM FABRİKALAR

Dördüncü sanayi devrimi, üretimde yeniden yapılanmayı ifade ediyor. Üretimde yeniden yapılanma ise üretim merkezleri olan fabrikaların dijitalleşmesi anlamına geliyor. Dijitalleşme sayesinde üretim anlık izleniyor, bilgi toplanıyor yorumlanıyor. GE dünya üzerindeki tüm fabrikalarını dijitalleştirmiş, adını da “brilliant factories” yani akıllı fabrikalar koymuş. GE yöneticileri, bu fabrikalarda masrafları düşürdüğünü, üretimi artırırken, terzi usulü yani ihtiyaca yönelik olarak iş yapmaya başladığını söylüyor.