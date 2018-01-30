Döviz büroları ile ilgili çok önemli hazırlık

Hazine Müsteşarlığının "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle halk arasında döviz büroları olarak bilinen yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma, yükümlülük ve denetimleriyle ilgili konular 2006 yılından sonra ilk kez kapsamlı bir düzenlemeye tabi tutuldu.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni düzenlemeyle yetkili müesseselerin daha kurumsal bir yapıya dönüştürülmesinin, mali yapılarının güçlendirilmesinin ve yeni faaliyet alanlarıyla desteklenmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Düzenlemeyle terörizmin finansmanına karşı mücadelede yeni bir döneme girdiklerini vurgulayan Şimşek, "Hazine Müsteşarlığında kurulacak bilgi sistemi üzerinden yetkili müesseselerin sorgulama yapmasıyla terör finansmanı faaliyetinde bulunan kişilerin işlem gerçekleştirmesinin önüne geçilecek." ifadesini kullandı.

Şimşek, Türkiye'nin terörden çok çektiğini ve terörün finansmanıyla mücadelede kararlı olduklarını belirterek, bir süredir sektörde, küresel sistemin ve bunun bir uzantısı olarak Türkiye'deki finansal sistemin yetkili müesseselerden efektif kabul etmemesine ilişkin sıkıntıların dile getirildiğine dikkati çekti.

Yeni düzenlemeyle terörizmin finansmanı ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetlerin engellenmesini ve bu yolla sektörün kredibilitesinin artırılmasını hedeflediklerini dile getiren Şimşek, kara para aklanmasına geçit vermeyeceklerini, Hazine Müsteşarlığının, terörizmin finansmanı ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında MASAK ve kamu kurumlarının yanı sıra diğer ülkelerin ilgili kurumlarıyla da etkin iş birliği yapacağını vurguladı.

Şimşek, şirketlerin kurumsallaşması yönünde önemli adımlar attıklarına da işaret ederek, özellikle A grubu müesseselere, müşteri tanıma kuralı, çerçeve sözleşme imzalama gibi yeni yükümlülükler getirilmesinin ve transfer emirlerinin nasıl verileceğinin ayrıntılı olarak düzenlenmesinin gündemde olduğunu, böylelikle mevcut yapıda kayıtlılığın artırılarak daha hesap verilebilir bir yapı oluşmasının hedeflendiğini bildirdi.

ASGARİ SERMAYE ŞARTINDA ARTIŞ

Söz konusu değişikliklerle bu müesseselerin kurumsal alt yapısının güçlendirilmesi, mali alt yapı ve güvenilirliğinin artırılması, daha denetlenebilir, düzenli bir sistemin kurulması ve yetkili müesseselerin şeffaflığının artırılması amaçlanıyor.

Tebliğde, yetkili müesseseler A grubu ve B grubu olarak ikiye ayrıldı. Bu çerçevede A grubu yetkili müesseseler, B grubunun yapabildiği işlemlerin yanı sıra yeni alanlarda da faaliyet gösterebilecek.

Yetkili müesseselerin mali yapılarının güçlendirilmesi kapsamında, önceki düzenlemede 500 bin lira olan asgari sermaye şartı A grubu yetkili müesseseler için 5 milyon lira, B grubu yetkili müesseseler için 1 milyon liraya yükseltildi. Yine asgari sermaye şartının yüzde 10'u tutarında kamu bankaları ve kamu katılım bankalarında blokaj hesabı tutulması zorunluluğu getirildi.

Söz konusu büroların kurumsallaşmasına yönelik önemli düzenlemeler de yapıldı. Özellikle A grubu yetkili müesseselerin yapabildiği yeni işlemler açısından buradaki şirketlerin daha kurumsal bir yapıya dönüştürülmesine yönelik bazı şartlar öngörüldü.

Ayrıca, yetkili müesseselere gerçekleştirilen tüm işlemlerin kayda alınmasını sağlamak üzere kamera kaydı uygulaması zorunlu kılındı.



