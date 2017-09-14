Temmuzda 740 bin 751 ton inek sütü toplandı

Temmuz ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 102 bin 621 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artış gösterdi. İnek peyniri üretimi 53 bin 675 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 arttı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 3 bin 422 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,7 arttı.

Yoğurt üretimi 111 bin 444 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 arttı. Ayran üretimi ise 71 bin 893 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 artış gösterdi.

Temmuz ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,4, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 azaldı.