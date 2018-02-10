Tekneler şova başladı

Jeanneau, Princess, Sanlorenzo, Prestige, Hanse, Christ Craft, Cranchi, Mengiyay, Targa, Honda, Yamaha, Suzuki, Evinrude, Quicksilver, Lombardini, Yanmar, Man, Mercury, Seadoo Cranchi, Sanlorenzo Yacht, Targa, Prestige ve Zar Boat gibi markaların tekne ve yatlarının yer aldığı fuarda 1.500 markanın 3 bin 500´ünü bulunuyor. CNR Avrasya Boat Show Türkiye’de ilk kez sergilenen bazı yatlara da ev sahipliği yapıyor. Fuarda 4.5 milyon Euro’ya da tekne bulunurken, 3 bin 500 liraya da teknelere ulaşılabiliyor. 10-18 Şubat arasında CNR’da düzenlenen fuarın ardından 17-25 Şubat tarihlerinde Tuzla’da Viaport Marina’da bir fuar daha organize edilecek. CNR’daki fuarın son hafta sonu ile Tuzla Viaport Marina’daki fuarın ilk hafta sonunun aynı günlere denk gelmesi ‘boatshow’ düzenleyen şehirler arasında bir ilk olarak nitelendiriliyor.

3 BİN 500 EURO’YA TEKNE





Fuarın en ucuz teknesi ise Safter’in. Teknenin motor hariç fiyatı 3 bin 500 TL.

HEDEF YÜZDE 30 BÜYÜME





SUZUKI Marin, yeni amiral gemisi Suzuki DF 350A ve kendi sınıfının en hafifi olan DF 100B modellerini ilk kez deniz tutkunlarının beğenisine sundu. Ters dönüşlü çift pervane sistemine sahip Suzuki DF 350A, yüksek performansına rağmen sunduğu düşük yakıt tüketimiyle fuarın en dikkat çeken modelleri arasında yer aldı. 2017’de deniz motorları pazarındaki daralmaya rağmen pazar paylarını koruduklarını belirten Suzuki Genel Müdürü Ümit Karaarslan da, “Suzuki DF 350 ve Suzuki DF 100B ziyaretçilerin ilgisiyle karşılaştı. 2018 yılında, güçlü ve fark yaratan modellerimiz ile pazar payımızı artırmayı ve yüzde 30 büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

637 BİN EURO’YA ‘PRESTİGE’

Trio Deniz’e ait, Prestige 460, Prestige 520 ve NC 33 modelleri de görücüye çıkan tekneler arasında. Prestige 460’ın fiyatı 487 bin 500 Euro’dan, Prestige 520’nin fiyatı ise 636 bin 900 Euro’dan başlıyor. NC 33 isimli modelin satış fiyatı ise 196 bin 400 Euro’luk başlangıç fiyatıyla sergileniyor.

ŞİŞME BOTLAR TANITILIYOR

Anadolu Grubu’nun şirketlerinden Anadolu Motor da, fuardaki yerini aldı. Anadolu Motor, Honda Marine dıştan takmalı deniz motorlarını ve East Marine şişme botlarını tanıtıyor.

4 FARKLI MODEL

Bot Show’da Princess Yachts’ın da 4 farklı modeli sergileniyor. Princess 75 Motor Yatcht, Princess 68, Princess 62 ve Princess V40 modelleri katılımcıların beğenilerine sunulan tekneler arasında.

4.5 MİLYON EURO

Fuarda, dünyanın en büyük mega yat üreticilerinden, İtalyan Sanlorenzo, SL78 modelinin Türkiye prömiyerini gerçekleştirirken, 24.64 metre uzunluğundaki teknenin fiyatı vergiler hariç 4.5 milyon Euro civarında. SL78, fuarda fiyatları açıklanan tekneler arasında en pahalılarından biri.