TEİAŞ 20 personel alımı yapacak

TEİAŞ personel alımı duyurusunun ardından kurumun yayımladığı ilan merazk konusu oldu. Toplam 20 personel alımının gerçekleştirileceği TEİAŞ'ta, KPSS'den 70 ve sözlü sınavdan geçer puan alma şartı aranacak. Peki, TEİAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, başvuru hakkında merak edilen bazı detaylar

TEİAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

TEİAŞ personel alımı başvurusu ile Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde boş bulunan 20 (yirmi) adet Avukat pozisyonuna sözlü sınavla Avukat alımı yapılacaktır.

Adaylarda aranan özellikler arasında önemli olarak görülen bir diğer husus ise atanılan yerde en az 2 sene çalışma zorunluluğu olacak.

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylarda son başvuru tarihi olan 09/02/2018 itibariyle aşağıdaki şartlar aranacaktır:



1-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.



2-) 18 yaşını tamamlamış olmak.



3-) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.



4-) Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak.



5-) Hukuk fakültesinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.



6-) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.



7-) Başvuru tarihinin son günü itibariyle staj süresi hariç en az iki yıl süre ile fiilen avukatlık yapmış olmak.



8-) KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 22 Mayıs 2016 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.



9-) Merkez teşkilatına ataması yapılacak 3 (üç) Avukat için son başvuru tarihi itibariyle geçerliliğe sahip Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (B) düzeyinde puan almak veya ÖSYM Başkanlığınca eş değerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

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