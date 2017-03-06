Team Galakticos'tan muhteşem performans!

Rakibine iki maçta da sadece iki sayı veren Team Galakticos, vadiden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak kapanışı 3 puanla yaptı. Serinin ilk karşılaşmasında 21. dakikada orta koridordan kuşatmaya girişen Team Galakticos, rakibine ne kule ne de skor vererek toplamda 12 bin altın farkıyla rahat bir galibiyet elde etti.İkinci bölümde de üstünlüğünü koruyan Team Galakticos, oyunu 25 dakikada 15 sayıyla tamamlarken Galatasaray eSports'a sadece 2 sayı verdi.
Galatasaray Esports, Şampiyonluk Ligi'nin 6. haftasını 1 puan ile kapatırken, sarı kırmızılılar haftaya Team AURORA ve SuperMassive ile karşılaşacak.