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Taşeron çözülüyor: 2017 bitmeden formül bulunacak

Hürriyet Haber
22.09.2017 - 21:37 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 21:37

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, taşeron işçiler konusunda çözüm isteyen Türk-İş’e, 2017 yılı içinde bir formül bulunacağı sözü verdi. Türk-İş, geçici işçilerin sorunlarına da çözüm bulunmasını istedi. Başbakan Binali Yıldırım dün, Türk-İş genel merkezini ziyaret etti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile TESK Başkanı Bendevi Palandöken’in de katıldığı görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Yıldırım, “Tabii ki Türk-iş’e gelip taşeron konusu konuşmamak olmaz. Konu için hükümet olarak uzun süreden beri bakanlığımız maliye bakanlığımız ve diğer ilgili bakanlarımız bir çalkışma yürütüyorlar. Muhakkak bu meseleyi gündemden çıkaracağız ve çalışanlarımızı kamuda taşeron olarak çalışanların statülerini bir kalıcı esasa bağlayacağız. Çalışmalar çeşitli alternatifler dikkate alınarak tamamlanmak üzere. Buradaki son tarihimiz bu yıl çıkmadan bu işe noktayı koymak. Bu yönde de çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda bakanlar kuruluna gerecek, ekonomi koordinasyon kurulunda görüşülecek, varılan sonuç kamuoyuyla paylaşılacak” dedi.

DEVLET ÇATISI

Türk-İş Bakanı Ergün Atalay da, Başbakan Binali Yıldırım ile hem taşeron işçileri, hem de geçici işçileri konuştuklarını söyledi. Taşeron işçilerin devlet çatısı altında çalışmasını istediklerini söyleyen Atalay, “İşçinin işini yapan taşeron işçi olsun, memurun işini yapan memur olsun. Böyle bir çözüm bulunsun dedik. Onlar da, yıl bitmeden bu sorunu çözeceklerini belirttiler” dedi. Geçici işçilerin de çalışmalarının 5 ay 29 günle sınırlandırıldığını söyleyen Atalay, “Bu sorunun da çözülmesini talep ettik. Başbakanımızın açıklamaları umut verdi” diye konuştu.

Etiketler: taşeron işçi , taşeron sorunu , taşeron işçi hakları , gazetehaberleri
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