Taşeron başvurusu nasıl ve nereye yapılır? İşte başvuru formu ve evraklar

Taşeron işçilerinin kadrolu olmak için bekleyişleri sürerken, taşeron düzenlemesi ayrıntıları büyük ölçüde belli oldu. Taşeron işçilerin kadrolu olması için başvuru süreci bugün başladı. Taşerona kadro düzenlemesinde neler var? Taşerona kadroya kimler başvurabilecek? Başvuru şartı var mı? Başvuruda gerekli olan evraklar nelerdir? Taşeron kadro başvurusu nasıl ve nereye yapılır? İşte, taşeron yönetmeliği tüm ayrıntıları...

TAŞERON İŞÇİSİ İÇİN KADROYA BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Taşeron işçileri kadro başvuruları sonrasında 3 aylık süre zarfında sürekli işçi statüsüne geçiş yapacaklar. 4 Aralık ve öncesinde taşeron şirketin çalışanı olan taşeron işçiler, kadroya geçmek için 2 Ocak 2018'den başlamak üzere 10 gün içinde ilgili kuruma başvuruda bulunacak. Taşeron işçileri için kadroya başvuru tarihleri 2 Ocak- 11 Ocak 2018 günleri arasında yapılabilecek.

TAŞERON İŞÇİSİ İÇİN KADROYA BAŞVURU SONRASINDA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Yapılan başvurular 12 Ocak ile 20 Şubat 2018 tarihleri arasında 40 gün incelenecek. İtiraz etmek isteyenler ise 21 Şubat ile 23 Şubat 2018 tarihleri arasında bu haklarını kullanabilecekler. İtirazların incelenmesi ve kadroya geçen işçilerin kesin ilan listeleri 24 Şubat ve 2 Mart arasında askıya çıkacak.

TAŞERON KADRO SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Kadroya alınmak için başvuruda bulunan taşeron işçileri sonrasında üç aşamalı; sözlü, yazılı ve uygulamalı olarak sınava tabi tutulacaklar. 3 Mart ve 22 Mart 2018 tarihleri arasında taşeron işçiler sınava girecek. Sınav kuruluna itiraz ise 23 Mart ile 26 Mart 2018 arasında gerçekleştirilecek. Sınavdan başarılı olanlar da 2 Nisan 2018 tarihine kadar kadroya geçmiş olacak.

Kadro hakkından, 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla çalışan taşeron işçileri yararlanacak. Bunun tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) verilen işe giriş bildirgeleri, işten ayrılış bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgeleri esas alınacak. 4 Aralık’ta çalışıyor olduğu halde daha sonra işten ayrılış bildirgesi verilen taşeron işçiler de kadroya alınacak.

BAŞVURULAR İSTİHDAM EDİLECEK KURUMLARA YAPILACAK

Bu durumda 2 Ocak'tan itibaren alınacak olan kadro başvuruları işçilerin işveren kurumuna değil, istihdam edilecekleri kuruma yapılacak. İşçiler gerekli evrakları ve başvuru formlarını doldurarak müracaatlarını istihdam edilecekleri kurumlara iletecekler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan taşeron işçilerinin kadroya alınmasına yönelik yapılan açıklamada, “Alt işveren işçilerimizin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında geçmiş kıdemler İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacaktır. İşçilerimizin bu hakları da korunmaktadır. 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecekleri kurumlara başvuracaklardır” denildi.

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TAŞERON KADRO BAŞVURULARI SADECE ELDEN YAPILACAK

Taşeron kadro kapsamında olanlardan başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve dilekçe eklemek suretiyle 11/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar idaresinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvuracak. Taşeron kadro başvuruları elden yapılacak. Kargo ya da farklı yollarla yapılan başvurular geçersiz olacak. Belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

BAŞVURUDA HANGİ EVRAKLAR İSTENECEK?

Taşerona kadro başvurularında;

-5 adet vesikalık fotoğraf,

-emekli ya da yaşlılık aylığı almadığına dair belge,

-sicil belgesi,

-başvuru sahibinin eklemek istediği belgeler sertifikalar,

-öğrenim durumu,

-en son çalıştığı nitelik evrakları istenmektedir.

Yukarıda belirtilmiş olan gerekli evrakları tamamlayarak kadro alacak işçiler başvurularını 11 Ocak 2018 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.

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SULH SÖZLEŞMESİ ŞARTI

Alt işveren işçilerimizin, çalıştıkları alt işveren şirketlerine herhangi bir evrak ya da feragat belgesi vermesi gerekmemektedir. Böyle bir uygulama KHK’da yer almamaktadır. 90 günlük sürecin sonunda, işçilerimizin kadroya geçişi sırasında, kendilerinden kadroya geçişe ilişkin açtıkları dava veya icra takibi varsa, bu dava veya takiplerden feragat ettiklerine ilişkin bir belge ve sulh sözleşmesi, çalıştıkları idarelerce talep edilecektir.

İşçilerimiz, kamuda istihdam edildikleri için, kadroya geçişleri nedeniyle çalıştıkları İDARE İLE sulh sözleşmesi yapacaklardır. Bu sözleşme, işçilerimiz açısından herhangi bir hak kaybına sebep olmayacaktır. Sulh sözleşmeleri idare ile yapılacak olup, bu durum alt işveren şirketlerine karşı işçinin haklarından vazgeçmesi anlamına gelmemektedir. Alt işveren şirketleri sulhe taraf olmayıp, bundan yararlanamazlar.

KIDEM TAZMİNATI HAKKI NE OLACAK?

Alt işveren işçilerimizin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında geçmiş kıdemler İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacaktır. İşçilerimizin bu hakları da korunmaktadır. Bu prosedür, çalışanların kamuda kadroya geçişlerinde geçmişte de işletilmiş genel bir uygulama olup, yeni bir düzenleme değildir.”

KHK'YA GÖRE TAŞERONA KADRO DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?

*Özel sözleşmeli olmayacak, bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık olmayacak, bu işçilerimiz sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir.

*Sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerimizde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacaktır.

*Geçiş işlemleri, alt işveren işçilerinin çalıştığı idareler tarafından gerçekleştirilecektir.

*Sürekli işçi kadrosuna geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.

*Bundan sonra personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri yapılmayacaktır.

*4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir.

*2. Bugüne kadar 4/C statüsünde çalışmakta olan Geçici Personeller, 4/B Sözleşmeli Personel statüsüne geçirilmektedir.

*4 Aralık esas: 4 Aralık 2017'de SGK'ya verilen giriş, işten ayrılış bildirgesi, aylık prim, hizmet belgeleri esas alınacak. Kadro isteyenler 10 gün içinde sözleşmesinin yapıldığı birime başvurabilecek.

*90 gün içinde kadro işi tamam: taşeron işçiler için kadroya geçiş süreci toplamda 90 günde tamamlanmış olacak. Başvuru, sınav ve güvenlik soruşturmasının ardından 90 gün içinde kadro işlemleri sona erecek.

*3 aşamalı sınav: Kadroya geçişte memur olabilme şartları aranacak. Başvuranlar yazılı, sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Yapılacak sınav eleme amaçlı değil, işçilerin alanları ile ilgili olacak. Süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.

*Yaş ve eğitim şartı yok: Kadroya geçen işçilerde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacak.

*Ücretlerde artış: En çok merak edilen maaşlarda artış meselesine değinen Bakan Sarıeroğlu, ücretlerin artacağı müjdesini verdi.

*İkramiye: Kadroya geçenlere geçişle beraber yıllık 52 gün ilave tediye (Yıllık 4 bin 621 lira) 4 parça olarak ödenecek.

*Taşeron firmaların durumu: Alt işveren firmalarının feshedilen sözleşmelerden yapılan işin yüzde 80'ini tamamlamayanlar için yükleniciye yüzde 80 ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının yüzde 5'i oranında tazminat ödenecek. Firmaların kullandığı ekipmanlar kamu tarafından satın alınacak ya da kiralanma imkânı sağlanacak.

*Mevsimlik işçilere emeklilik müjdesi: Mevsimlik geçici işçilerin en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri ihtiyaç halinde 4 ay kadar daha uzatılabilecek.

*Belediye işçileri KİT kadrosunda: Belediyelerde çöp toplama, temizlik, park ve bahçe işlerinde çalışan işçiler artık bu idarelerinin kendi iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecek.

*Tüm haklar aynen geçerli: Çalışanlar kıdem dahil kazanılmış tüm haklarıyla geçiş yapacak.