Tarihi karar! bir dönem sona eriyor

Volvo üreteceği elektrikli ve hibrit araçları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Volvo yapmış olduğu açıklama ile birlikte, 2019 yılında kadar 5 modelinin motorunun elektrikli olacağını belirtti.

Şirket olarak tarihi bir karar aldıklarını açıklayan otomobil devi, Tesla'ya rakip olmaya hazırlanıyor. 2019 yılından itibaren bu hamlesini gerçekleştirecek olan Volvo, bu konuda oldukça iddialı söylemleriyle dikkat çekti.

2 yıl boyunca üreteceği hibrit ve elektrikli araçları üzerinde sıkı bir çalışma yürütecek olan dev otomobil üreticisi, bildiğiniz üzere binek araçları kısmını Geely Holding'e satarak büyük bir ses getirmişti.

Bu satımın ardında ilk meyvelerini 2019 yılında almak isteyen otomobil devi, 2025 yılına kadar 1 milyon hibrit ve elektrikli araç satmayı planlıyor.

2019-2021 arasında yollara çıkacak olan 5 yeni Volvo modeliyle elektrikli ve hibrit otomobil sektörüne damgasını vuracak olan dev firma, büyük bir başarıya imza atacağı tahmin ediliyor. Bakalım, Volvo bu hamlesinde başarılı olabilecek mi?