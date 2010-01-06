Tanrım Beni Baştan Yarat

Yıl yenilenince hayat da bir süreliğine yenilenmiş gibi oluyor ya. Beyaz sayfalar açıyoruz kendimize her yılbaşı. Adettendir, bir liste yaptım her yıl olduğu gibi. 2010’da yapılacaklar listesi. Yapılmak istenenler listesi. İçinde neler neler var. Uzuuuun bir liste oldu. Yaşlandıkça yapılması gerekenler artıyor.

Listedeki önemli maddelerden biri: Futbolu daha iyi anlayabilmek. Sürekli aynı tuvalet kağıdı ile anlatılan kuralları değil sadece. Sahada olup biteni, futbol içindeki insan faktörünü derinlemesine farketmek. Güzel oyunun enerjisini tam anlamıyla kapabilmek.

Özellikle Türkiy’de çok kişinin yakalayabildiği bir şans topu değil bu söylediğim. Futbola bakışınız hayata bakışınızı anlatıyor. Arkadaşının kim olduğunu söyle gibisinden bir durum. Futbolu anlat, hayatı da işte aynen öyle görüyorsun demek.

Edip Uras yazıyor

Ağaçlardan ormanı görememe korkusu sardı beni bu yıl. Kirli haber trafiğinin ve haber trafiğinin kirliliğinin, futbolsever olarak maçlardan önceki bilgilerin, maç içindeki duyguların, maç sonunda takılıp kalınan noktaların anlamsızlığı bastırdı birden. Belki de bu keşmekeş gürültü patırtı üçlüsünün arasında futbolu tam olarak kavrayamadan geçip gitmenin endişesidir. Hayatın ne olduğunu anlamadan avuçlarımızdan kayıp gitmesi gibi.

2010 o yıldır. Yapmaya çalıştığım ama bir türlü başlayamadığım işlerin tamamlanma yılıdır. Bir maçı sadece futbol oynandığı için seyredebilme yılıdır. 2010, formasına bakmadan futbolu, kim olduğuna bakmadan fikirleri algılama zamanıdır. İşin kolayına kaçmadan, futbolun getirdiği her türlü güzellik ve çirkinliği kucaklama yılıdır.

İslam Çupi’yi yeniden keşfetmeli, rakipleri ve rekabetleri yeniden değerlendirmeli, bu ülkede bu güzel oyun hakkında ne var ne yoksa, farklı bir ışıkta yeniden bakmalı. Odanın tüm pencerelerini, kapılarını açıp içeri taze havayı doldurmalı. Kafalardan soruları, yüreklerden gereksiz nefretleri ayıklamalı. 2010â€™un listesini şimdiye kadarki liste yapan da bunlardır.

Her şeyden öteye, bu köşede daha çok paylaşım yapmaktır. Başlamak bitirmenin yarısıdır o zaman.

Hepinize futbol dolu, futbolla dolu bir yıl dilerim.