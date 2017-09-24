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Sylvania’dan Türkiye’ye yatırım kararı

Hürriyet Haber
24.09.2017 - 08:40 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 08:40

Aydınlatma sektöründe faaliyet gösteren Feilo Sylvania, Türkiye pazarında aktif bir oyuncu olmak üzere çalışmalara başladığını duyurdu. Dünya çapında yenilikçi aydınlatma ürünleri ve çözümleri sunan Feilo Sylvania, Türkiye’deki ilk yılında minimum %7 pazar payı hedefliyor. Şirket, Türkiye yatırımı lansmanını 21-24 Eylül tarihlerinde düzenlenen IstanbulLight 2017 Fuarı’nda gerçekleştirecek.

Aydınlatma çözümleri alanında dünyanın köklü şirketi Feilo Sylvania, Türkiye pazarına yatırım yapma kararı aldı. Şirket, yatırım planlarını 21-24 Eylül 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan IstanbulLight 2017 Fuarı’nda açıklayacak.

110 yıllık geçmişe sahip olan şirket, enerji verimliliği, aydınlatma tasarımı, IoT yönetimi gibi alanlarda çözümler sunuyor.
Feilo Sylvania Dünya Başkanı Christian Schraft, Türkiye yatırımını şu şekilde değerlendirdi; “Türkiye pazarı oldukça canlı dinamiklere sahip. LED aydınlatma çözümleri alanında önemli fırsatlar görüyoruz. Sağladığı enerji verimliliği ve kullanım kolaylığı ile LED çözümleri iç ve dış aydınlatma projelerinde sıkça tercih ediliyor. 2020 yılında, LED kullanımının total aydınlatma pazarı genelinde %80’lere varması öngörülüyor. Dahili aydınlatma projelerinden (ofis, otel, endüstriyel iç sahalar vb.) inşaat, yol ve altyapı çalışmalarına kadar pek çok projenin hızla daha da inovatifleştiği ve hızla büyüdüğü Türkiye pazarının çözüm ortağı olmaya hazırız”.

Concord, Lumiance ve Sylvania markalarıyla Belçika, Almanya, Fransa ve İngiltere’de aydınlatma ürünleri üretimi gerçekleştiren Feilo Sylvania’nın Türkiye’de de üretim planları bulunduğunu belirten Feilo Sylvania Türkiye Genel Müdürü Azim Tuncinar; “Feilo Sylvania dünya genelinde yatırım iştahı olan bir şirket. Büyümeyi hedefleyen Feilo Sylvania, ülkemiz için de rekabetçi bir büyüme planına sahip. Türkiye’de ilk etapta profesyonel ve tüketici satış kanallarında faaliyet göstermeyi, yatırımlarımızı sürdürerek pazardabir rol üstlenmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda 2018 yılı için %7 pazar payı kazanmayı, 2019 yılında ise 2,5 katı daha büyüme sağlamayı planlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Etiketler: inşaat , Feilo Sylvania , aydınlatma
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