Suskunluk sona eriyor

TÜRKİYE’de otomobil pazarının lider markalarından Volkswagen, dünyada yaşanan dizel skandalı sonrası içine girdiği sessizlik sürecini yeni modellerle bitirmeye hazırlanıyor. 8 yıl aradan sonra 6’ncı nesil yeni Polo’yu ve 7 koltuklu Tiguan Allspace’yi Türkiye’de satışa sunan Volkswagen, 2018 yılında ise önce orta sınıfta yer alan yeni SUV modeli T-Roc’u ardından küçük SUV sınıfındaki modeli T-Cross’u Türk tüketicilerin beğenisine sunacak. Volkswagen’in yeni model atağı 2019 yılında yeni Touareg’le devam edip asıl çıkış ise 2020 yılından itibaren yeni elektrikli modelleriyle olacak.

EN SEVİLEN MARKA





Doğuş Otomotiv Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Vedat Uygun, 5 yıldır Türkiye’nin en sevilen markası olduklarını belirterek hedeflerinin öncelikle müşteri memnuniyeti ve sevgisi sonra pazar payı olduğunu söyledi. Türkiye’de asıl amaçlarının liderlik değil en çok otomobil satan 3 marka arasında yer almak olduğunu söyleyen Uygun, “Türkiye’de sürdürülebilir bir büyüme hedefliyoruz. Yani ne olursa olsun biz ilk 3 marka arasında olmak istiyoruz” dedi. Bu hedeflerine paralel olarak iç pazarda ilk 3 sıra arasında yer aldıklarını hatırlatan Uygun şöyle konuştu:

DÜŞÜŞTE ETKEN ÇOK

“Bu yıl 9 ayda yaşanan düşüşün ise birçok etkeni var. Bütçemiz dahilinde hareket ediyoruz ama dizel Jetta’nın olmayışı, ekim ayında yeni Polo geleceği için mevcut Polo’da düşüş yaşanması bunlardan bazıları. Diğer taraftan Volkswagen’in toplam satışlarına baktığınızda filonun oranı yüzde 30 civarında. Dolayısıyla hepsi bir araya geldiğinde geçtiğimiz yıla göre bir kayıp yaşadığımız doğru. Son çeyrekte özellikle yeni Polo ve Tiguan Allspace’nin de katkısıyla bu kayıp azalacak. 2018 yılında ise devreye giren ve girecek yeni modellerle satışlarımızı hızla artırmayı hedefliyoruz. Özellikle yeni Polo’dan çok umutluyuz. 2018’de sınıfından yüzde 20’lik paya ulaşmasını amaçlıyoruz.”

BU KÜÇÜK 8 YILDA NE ÇOK BÜYÜMÜŞ!

İLK olarak 1975 yılında üretimine başlanan ve dünya genelinde 16 milyondan fazla satış rakamına ulaşarak Volkswagen markasının en başarılı modellerinden biri olan Polo, 8 yıl sonra 6’ncı nesliyle Türkiye’de 64 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Yeni Polo, bir önceki nesline göre 81 mm daha uzun, 69 mm daha geniş olmasına rağmen aynı ağırlığa sahip. Ayrıca aracın aks mesafesi 94 mm artırılırken bu geçmiş nesline göre bagaj hacminin 71 litre artarak 351 litreye ulaşmasını sağlamış. Yeni Polo’da tamamen yenilenen sürücü odaklı kokpit tasarımı ve 8 inç boyutunda ekran iç mekanda ilk göze çarpan detaylar arasında. Yeni Polo’da Golf ve Passat’ta sunulan üst sınıf sürüş destek sistemleri ile yarı otonom sistemler de yer alıyor.Trendline, Comfortline ve ilk kez sunulan Highline olmak üzere üç farklı donanım seviyesi olan yeni Polo’da LED gündüz sürüş farları ve Yorgunluk Tespit Sistemi her üç donanım seviyesinde standart olarak sunuluyor. Altıncı nesil Polo, Türkiye’de ikisi benzinli, ikisi dizel olmak üzere toplam 4 farklı motor seçeneğiyle alınabiliyor. Benzinli motorlar 3 silindirli ve 1 lt. hacme sahip. İlk seçenek, Stop&Start özelliğine sahip, manuel şanzımanlı ve 75 PS güç üreten 1.0lt MPI, diğer seçenek ise DSG şanzımanlı, 95 PS güç üreten 1.0lt TSI. Yeni Polo’nun SCR teknolojisine sahip dizel versiyonları ise, manuel şanzımanla sunulan, 1,6 TDI SCR 80 PS ile hem manuel, hem de DSG şanzımanla alınabilen ve 250Nm tork değerine sahip 1,6 TDI SCR 95 PS.

İLK ELEKTRİKLİ VW 2020’DE TÜRKİYE’DE





ALMAN Volkswagen’in 8 yılda batarya teknolojisine 50 milyar Euro yatırıp yapıp 23 elektrikli otomobili satışa sunacağını belirten Vedat Uygun, “Volkswagen elektrikli otomobil satışlarında dünya liderliğini hedefliyor. Elektrikli otomobil atağının ilk ürünü Avrupa’da 2019’da piyasaya sunulacak I.D. olacak. Bu aracı Türkiye’ye 2020 yılı başında getireceğiz. Büyüklüğü Golf ile Passat arasında yer alacak bu model 500 kilometre menzile sahip olacak. Aracın bataryasının yüzde 80’i 30 dakikada dolacak. Türkiye fiyatının Golf’ün dizel otomatik versiyonun bir tık aşağıda olacağını düşünüyoruz” dedi.

7 KOLTUKLUSU 177.800 LİRA





VOLKSWAGEN’in kompakt SUV sınıfındaki başarılı temsilcisi Tiguan’ın 21 cm daha uzun gövdeye sahip 7 koltuklu ‘Tiguan Allspace’ modeli de Türkiye’de 177 bin 800 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. İkinci koltuk sırasının arkasında; 5 koltuklu modellerde toplam 760 litre olan bagaj hacmi 1.920 litreye kadar yükseltilebiliyor. 7 koltuklu modellerdeyse tüm koltuklar kullanım halindeyken 230 litre olan bagaj hacmi, üçüncü oturma sırasının iptal edilmesiyle 700 litreye varan bir bagaj hacmi sağlıyor ve maksimum 1.775 litreye ulaşabilen geniş bir depolama alanı sunuyor.