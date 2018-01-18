Süper Loto kolonu ne kadar? Süper Loto en çok çıkan sayılar listesi

Süper Loto'da en çok çıkan rakamlar merakla araştırılmaya başlandı. Kolon fiyatları ve çekiliş saati de sorgulanan Süper Loto, bu hafta da vatandaşların odak noktası oldu. Peki, şanslarını arttırmak isteyenlerin merakla araştırdığı Süper Loto'nun en çok çıkan numaraları nelerdir? İşte, çekiliş saati ve kolon fiyatları hakkında detaylı bilgiler

SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Süper Loto, her hafta perşembe akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından çekilmektedir. Süper Loto çekiliş sonuçlarını saat 21.15 itibariyle Milli Piyango İdaresi canlı yayın sayfasından, çekiliş detaylarına ise 21.30 itibariyle MPİ Süper Loto sayfası üzerinden erişilebilecek.

EN ÇOK ÇIKAN ŞANSLI NUMARALAR

Süper Loto'da en çok çıkan şanslı numaralar, kazanma şansını arttırmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, Süper Loto'da son haftaların en çok çıkan numaraları;

04-23-27-36-51-54

03-15-20-30-40-52

07-20-33-39-40-48

04-07-27-35-36-40

05-10-19-20-38-39

01-06-09-11-45-49

01-23-33-36-47-54

04-10-13-20-33-39

12-14-24-30-31-45

07-13-29-34-38-52

04-15-26-34-35-36

08-13-16-27-31-46

03-12-17-28-47-48

06-13-28-33-44-48

11-18-29-40-46-52

02-03-05-22-24-25

06-08-09-17-25-38

12-15-20-25-30-53

01-35-37-40-44-52

04-09-26-30-37-50

12-17-18-37-45-46

20-23-38-42-48-50

04-10-38-41-43-49

10-13-24-29-43-50

02-03-07-08-19-27

02-03-27-51-53-54

24-27-28-36-39-40

SÜPER LOTO'NUN KOLONU NE KADAR?

Süper Loto'nun kolonu, 1 Mart 2016 tarihinden bu yana 2 TL olarak oynatılmaktadır. İşte, Milli Piyango İdaresi'nin konuyla ilgili yayımladığı bilgiler;

"İdaremizce Oynatılan Süper Loto oyununun 1 TL olan kolon bedeli 4 Mart 2016 tarihinden itibaren 2 TL (KDV ve ŞOV dahil) olarak belirlenmiştir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

SÜPER LOTO NASIL OYNANMALIDIR?

Süper Loto, 1'den 54'e kadar olan rakamlar arasından 6 adet işaretlenerek doldurulmaktadır. Kuponda yer alan bir kolonun iptal edilmesi için, kolonun hemen altında yer alan iptal kutucuğu işaretlenmelidir.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise kolonda yapılan işaretlemenin olabildiğince mavi ve siyah kalemle yapılmasıdır.