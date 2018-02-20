Sukuk ihraç eden ilk gayrimenkul fonu

Bayhan, “Katılma ile mevduat hesaplarında stopaj yükü ile karşı karşıya kalıyorduk; Vakıf Katılım tahsisli sukuğu ile yatırımcılarımız çifte stopaj ödemeden net getiri imkanına kavuşmuş oldu” dedi. Re-pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş kurmuş olduğu 8 gayrimenkul ve kurmakta olduğu bir girişim sermayesi fonu ile faliyet gösteriyor. Fonun son yatırımcı bültenine göre, Re-pie Türkiye’de stratejik arsa ve arazilere yatırım yaparak orta ve uzun vadede sermaye büyümesi sağlamayı ve bu suretle dikkate değer reel getiri sağlamayı amaçlıyor. 2017 yılında yatırımcılarına ortalama yüzde 28.2 getiri kazandıran fon, mevcut durum itibari ile 1 milyon metrekare üzerinde arsa-arazi stoğu yapmış durumda. Re-pie, fonun hedefinin 2018 yılı içerisinde 2 milyon metrekare stoğa ulaşmak olduğunu belirtti.