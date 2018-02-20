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Sukuk ihraç eden ilk gayrimenkul fonu

Hürriyet Haber
20.02.2018 - 00:07 | Son Güncelleme:

TÜRKİYE’nin ilk gayrimenkul fonu yönetimi şirketi RE-PIE, bir ilke daha imza atarak fonu için özel tahsisli sukuk ihraç ettiren ilk gayrimenkul yatırım fonu oldu. Şirketin Genel Müdürü Hasan Bayhan, bu ihraçta kendilerine yatırım aracı sunan Vakıf Katılım Bankası’na teşekkür etti.

Bayhan, “Katılma ile mevduat hesaplarında stopaj yükü ile karşı karşıya kalıyorduk; Vakıf Katılım tahsisli sukuğu ile yatırımcılarımız çifte stopaj ödemeden net getiri imkanına kavuşmuş oldu” dedi. Re-pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş kurmuş olduğu 8 gayrimenkul ve kurmakta olduğu bir girişim sermayesi fonu ile faliyet gösteriyor. Fonun son yatırımcı bültenine göre, Re-pie Türkiye’de stratejik arsa ve arazilere yatırım yaparak orta ve uzun vadede sermaye büyümesi sağlamayı ve bu suretle dikkate değer reel getiri sağlamayı amaçlıyor. 2017 yılında yatırımcılarına ortalama yüzde 28.2 getiri kazandıran fon, mevcut durum itibari ile 1 milyon metrekare üzerinde arsa-arazi stoğu yapmış durumda. Re-pie, fonun hedefinin 2018 yılı içerisinde 2 milyon metrekare stoğa ulaşmak olduğunu belirtti.

Etiketler: gazetehaberleri , türkiye , Hasan Bayhan
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