Sudan çıkmış balık gibi oldunuz mu siz de?

Akşam güneş batmaya yakın insanın içine dolan o tuhaf hüzün gibi, Dünya Kupası’nda sonun yaklaşması beni üzüyor şahsen. Hele bir de hayatımıza neredeyse yirmi gündük hükmeden maçlara ara da verilince ben bugünü maçsız ve evet, biraz da amaçsız geçirdim.

Maç sayısı azaldı, toplam 8 maç kaldı. Kimsenin çok takmadığı üçüncülük dördüncülük maçını saymazsan 7. Çeyrek final eşleşmelerini süzmek ve değerlendirmek için bu ara paha biçilmez.

Dört maçın ikisi eskilerin taibiri ile birer muamma. Kim biliyorum derse, bilin ki boş atıp dolu tutmaya çalışıyor. Maç içindeki küçücük olayların, Jabulani azizliklerinin, anlık dalgınlıkların çok büyük sonuç değişikliklerine yol açacağı karşılaşmalar ikisi de.

Turnuvanın maçları ilerledikçe etkili ve sonuç alan futbolu ile Hollanda, bu turnuvada diğerlerinden biraz farklı olarak hücum yanında çok iyi bir savunma şablonu da oturtan Brezilya hepsinden önce sahne alacaklar. Şahsen Brezilya’nın daha ağır bastığını düşünüyorum. Kırmızı kart cezalısı Ramires ve sakatlığı süren Elano orta alanda ne kadar zaaf oluşturacak maçta göreceğiz.

Diğer bilinemez maç Almanya – Arjantin, bir başka Avrupa – Güney Amerika karşılaşması. İngilizlerin 1966’da çizgiden geçmeyen golüyle kupayı kaybeden Almanlar, bu kararın intikamını alarak bir hesap kapattılar. Bu maçta Arjantin’e de ‘Tanrı’nın Eliyle’ bir gol atarlarsa futbol dünyasını 1986’dan beri konuşturan bir başka hesabı hem de o golü İngilizler’e atan adamın takımına karşı kapatmış olurlar. İkinci turun hakem şanslısı iki ekibinden bana sorarsanız bir adım önde olan taraf disiplin ve yaratıcılığıyla Almanya. Arjantin’in grup maçlarındaki güzel futbol anları bölük pörçük geldi. Meksika maçında üst direklerinde toplar patlarken buldukları ofsayt gol o maç hakkında net bir yorum yapmayı engelliyor.

Çeyrek finalin diğer maçları İspanya-Paraguay ve Uruguay-Gana. Her ikisinde de kağıt üzerinde favoriler birkaç adım önde gibi. Sanki yarı finallerden biri tümden Avrupa, diğeri tümden Güney Amerika olacak finalde kıtalar kozları paylaşacak. Vuvuzelaların damgasını vurduğu bu kupa 11 Temmuz’da sahibini bulacak. Biz de döneceğiz kendi zurnamıza…