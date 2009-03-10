Stres diz boyu

Gökmen Avcı yazıyor

Lider SİVASSPOR’dan, bu sene daha büyük bir başarı bekliyoruz. Geçen sene yapılan hatalar, acemilikler herhalde olmaz diye düşünürken, çokta fazla bir şeyin değişmediğini görmekteyiz.

Sezonun ikinci yarısının başında, EN ÖNEMLİ RAKİBİ olan GALATASARAY karşısında kazandığı SERİ ZAFERlerle, oldukça moral toplayan takım, SERİ FENERBAHÇE MAĞLUBİYETLERİ ile DAĞILDI.

Aslında biten bir şey yok ama, Bülent UYGUN hatalar yapmaya başladı. YAŞADIĞI STRESİni, gereksiz yere futbolcularına da hissettirmeye başladı, taraftarlara da…

DURUM KÖTÜYE GİDİYOR.

26. haftaya kaldı 3 hafta. BEŞİKTAŞ için hesaplar şimdilik tutuyor gibi. Kafaları kurcalayan tek maç, 25. haftadaki SİVASSPOR deplasmanı... Herhalde SİVASSPOR böyle devam etmeyecek ve toparlanma sürecine girecektir. O zaman işler biraz karışabilir.

BEŞİKTAŞ kazanıyor mu, kazanıyor. Ama % 99,7 ligden düşecek HACETTEPE’nin karşısında oynanan oyun, yaşanan sıkıntılı anlar, birçok kişiyi STRESe sokmuştur.

Haftaya Lider ile aynı puanla giren bir takımın, yani TRABZONSPOR’un, Teknik Direktörü hakkındaki “İSTİFA” söylentilerine bir hayli şaşırdım. Taraflar durumu yalanlasa da, kafalar karıştı bir kere.

Böyle olunca, beklenmedik mağlubiyetler listesinde DENİZLİSPOR, ardından KONYASPOR yerini aldı.

TRABZONSPOR’un taraftar baskısının tekrar gündeme gelmesi takım için pek iyi olmayacaktır.

İlginçtir, bu yıl FENERBAHÇE birçok kez, “DEVAM veya TAMAM” maçı oynadı. Ve bunları kazanarak bugünlere geldi. Son maçların da, oyun olarak, tempo olarak gayet iyiler. KAYSERİSPOR maçının 10. dakikasında rahat gol atacakları belli gibiydi. KAYSERİSPOR bu dakikada korner kullanıyordu. Sahadaki 21 oyuncu FENERBAHÇE yarı alanında. Bilinçsizce yapılan bu baskı, defansın dengesiz yakalanmasına sebep oluyordu.

Sonra FENERBAHÇE 2 güzel gol atıyor ve rakipte STRES yaratıyorlardı. Bunun sonuçları görülmeye başlamışken, VOLKAN attığı TEPİK ile kendini yakıyordu. CARLOS, yaptığı hareketi hakem yarım metreden göremediği için, belki maçı tamamlayabildi ama herhalde televizyon görüntülerinden CEZA alır.

EMRE’de TEHDİDİN BİNİ BİR PARA.

Her şey düzelmeye başlamışken, bu kadar SİNİRin, STRESin sebebi pek anlaşılır gibi değil.

GALATASARAY’ın STRESi farklı

BORDEAUX maçını son dakikada kazanıp, zorlu KONYASPOR deplasmanında 3 puan alıp, BURSASPOR’u futbol oynamadan kazanan takımın, ne zaman tökezleyeceği belli değil. Çok önemli bir döneme girildi. UEFA KUPASI’nda HAMBURG, TURKCELL SÜPER LİG’de TRABZONSPOR maçları YOLUN SONU da olabilir, YOLUN BAŞI da… Artık telafi edecek zamanda ve şansta yok.

KAZAN ve STRESTEN KURTUL.

Liste uzadıkça uzar.

Çağımızın hastalığı STRES, daha şimdiden DİZ BOYU.