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StarTÜRK

Hürriyet Haber
05.10.2017 - 21:53 | Son Güncelleme:

Arzum ve Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği (TKKAD) Starbucks ile işbirliğine giderek, Türk kahvesi standartlarını yeniden belirleme kararı aldı. İşbirliğinin perde arkasında ise kahveyi Starbucks’ın dünyadaki 26 bin şubesine taşımak var.

Starbucks Türkiye Başkan Yardımcısı Tunç Tunaveli, “Hayalimiz Türk kahvesinin tüm dünyada daha fazla kabul görmesi ve yaygınlaşması adına global bir yolculuğa çıkmak. Önce ilk adımımızı kendi ülkemizdeki Türk kahvesi kültürünü geliştirmek için atıyoruz. Türk kahvesi standartlarını yeniden keşfediyoruz. En uygun kahve çekirdeklerini bulmak için Türk baristalara ve kahve uzmanlarına danıştık ve harmanımızı sürekli geliştiriyoruz. İşin fal kısmına bile dokunduğumuzdan emin olduk” dedi.

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ise, “Starbucks’ın Türkiye’de tüm mağazalarında Arzum Okka ile Türk kahvesi sunması beni onurlandırıyor. Eğer bu işbirliğini Starbucks uluslararası boyuta taşırsa bu Arzum adına daha da büyük bir onur olur. Asıl mesele bir gün Starbucks’ın New York’taki bir mağazasında Türk kahvesi sunmasıdır” dedi.

Etiketler: Starbucks , Tunç Tunaveli , gazetehaberleri
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