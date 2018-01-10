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Startup’lar için şirket kuruyor

Hürriyet Haber
10.01.2018 - 21:19 | Son Güncelleme:

FİBABANKA Genel Müdürü Ömer Mert, bu yıl aktif toplam, kredi ve mevduat başta olmak üzere bilanço kalemlerinde yüzde 25 büyüyeceklerini öngördüklerini bildirdi.

Mert ayrıca, Türkiye’de ilk Corporate Venture Capital (CVC) adı verilen girişim sermayesi şirketi kurduklarını belirterek bu şirket ile fintech ve startup’lara yatırım yapmak istediklerini belirtti. Şirketin BDDK’da onay sürecinde bulunduğunu ve kısa sürede de kuruluş işlemlerinin tamamlanarak 2018’de bir girişim sermaye şirketine sahip olacaklarını bildiren Mert, “Şirketin kuruluş sermayesi 5 milyon lira olacak. Bankamız küçük ama piyasada fark yaratmaya çalışan girişimci firmalara kredi desteği yerine direkt yatırım yapacak. Biz fintechleri rakip olarak görmüyoruz. Bu şirketler ağırlıklı KOBİ’lere hizmet verecek” dedi.

Mert, bankanın 2017 performansı ve bu yıla ilişkin öngörülerini paylaştığı toplantıda, 2012’den bu yana her yıl yaklaşık yüzde 40 büyüyen bankanın, henüz kesinleşmemiş finansal sonuçlara göre, 2017’de aktif büyüklüğünün bir önceki yıla oranla yüzde 30 civarında artarak yaklaşık 20 milyar liraya ulaştığını kaydetti. Mert, şöyle konuştu: “Eylül 2017 verilerine göre, 7 yeni şube açarak ve 200 yeni çalışan istihdam ederek geçen yıl Türkiye’nin özel sermayeli mevduat bankaları arasında en fazla şube açan ve en fazla personel artışı sağlayan bankası olduk.”

Etiketler: Ömer Mert , Fibabanka , gazetehaberleri
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