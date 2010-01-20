Sporun ve aşkın gücü

Açelya Elmas sevilen, başarılı bir oyuncu. Cem Uçan 3 kez dünya şampiyonu olmuş bir sporcu. İkilinin yolu yaşamın bir yerinde kesişmiş. Ondan sonra da yaşamı paylaşmaya başlamışlar. Açelya’nın yakalandığı ve yendiği amansız hastalığı hepimiz biliyoruz zaten. Ancak bilmediğimiz şey bu güzel kızın hastalığı ve hastalığın etkilerini yenerken yaşadıkları.



3 yıldan fazla süre hastalıkla mücadele eden, iki kez ilik nakli olan Açelya, kanserle mücadele ederken de, bu illeti yendikten sonra da uzun süre yürüyememiş. Bu süreçte yaşadıkları ve anlattıkları apayrı bir öykü. Onları geniş bir röportaj şeklinde sizlerle çok kısa bir süre sonra paylaşacağız. Ancak işin en can alıcı ve köşemizi ilgilendiren kısmı Açelya’nın “Beni iki şey hayata bağladı ve bu iki şey tekrar sağlığıma kavuşmamı sağladı. Kickboks ve hayat arkadaşım Cem Uçan” sözleri…

Gülşah Erkaya yazıyor

Açelya “bu spor bana hayatımı ve mutluluğu tekrar verdi” diyor. Ama o da kendisine böyle kıymetli iki armağan veren Kick boks’a nankörlük etmemiş. Geri aldığı yaşamının büyük kısmını bu spora ve hayat arkadaşı Cem ile birlikte yürüttükleri “Uçan Fight Arena” isimli spor organizasyonuna adamış.



İkili bu müthiş organizasyonun önümüzdeki ayağını gerçekleştirmek için Gaziantep’i seçmişler. İyi ki de seçmişler çünkü bu sayede onlarla tanıştık. Yaptıkları iyi anladık. Yaşam öykülerini kendi ağızlarından öğrendik. Sporun ve sevginin insanı nasıl hayata bağladığını, bu iki kavramın felsefesini çözüp yaşama uyguladığınızda başarının nasıl geldiğini dinledik… Spor Müdürümüz Meriç Tunca’da onaylar ve izin verirse tüm bu anlattıklarımın detaylarını az biraz sonra sizlerle paylaşacağız. Ancak şimdi sizlere çok kısa olarak Gaziantep’te 12 Mart’ta yapılacak bu müthiş organizasyondan bahsetmek istiyorum.



“Uçan Fight Arena”nın Gaziantep ayağı, Gaziantep Dedeman Otel’de kurulacak özel bir platformda gerçekleşecek. Dünyanın en büyük üç dövüş sporu organizasyonundan birisi olan bu etkinlik tam 120 ülkede naklen yayınlanacak. Dünyanın en büyük dövüşçüleri Gaziantep’te ringe çıkacak.



120 dünya ülkesi sadece bu maçları değil aynı zamanda da Gaziantep ve Türkiye’nin güzelliklerini izleyecekler. Dile kolay gelecek ama tam 4 buçuk saat canlı yayınlanacak bu organizasyon.



Ayrıca Saffet Sancaklı, Tanju Çolak, Rıdvan Dilmen, Linet, Niran Ünsal, Kenan İmirzalıoğlu, Ebru Şallı ve daha pek çok ünlü isim Gaziantep’e gelecekler. Bu büyük organizasyonun keyfini yaşayacaklar.

Cem Uçan “Biz bu organizasyonu değişik yerlerde yaptık. Ancak Gaziantep’te pek çok ilki deneyeceğiz. Küçük bir tüyo vermemiz gerekirse şimdiye kadar görülmemiş bir ses ve ışık gösterimiz olacak. Ayrıca bütün gecenin bir konsepti olacak. Bu konseptte ‘Osmanlı’ temasını işleyeceğiz. Daha sürpriz çok ama anlatırsak adı sürpriz olmaz. Şu kadarını söyleyeyim ki bu geceyi yaşayanlar, torunlarına anlatacakları bir olaya şahit olacaklar” sözleriyle 12 Mart gecesi olacakların ip uçlarını verdi.

Ben bu iki genç ve başarılı insanın hem yaptıkları spordan, yani Kickboks’tan hem de birbirlerinden bahsederkenki hallerini gördükten sonra 12 Mart’ı iple çekmeye başladım bile. Aslında dövüş sporları ile çok içli dışlı olmadığım halde beni saran bu heyecan sanırım bu işin meraklılarında tavan yapacak. 12 Mart’a kadar gerek hazırlıklar ve gerekse de olası gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik bu kadar…