Zula Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
Galatasaray Espor, Nonstop Zula Espor Merkezi’nde kupa kaldıran ilk takım oldu! Türkiye’nin espor oyunu Zula tarafından gerçekleştirilen, toplam 800.000 TL ödüllü Zula Süper Lig’in 2. Sezon şampiyonu belli oldu.
Gamers of Future takımını 3-0’lık skorla yenen Galatasaray Espor, Super Lig’de 2. kere şampiyonluk kupasını kaldırdı. 23 Aralık Pazar günü Nonstop Zula Espor Merkezi’nde gerçekleşen final karşılaşmalarını bin kişinin üzerinde seyirci izledi.
Türkiye’de espora en çok yatırım yapan oyunlardan biri olan Zula tarafından gerçekleştirilen, toplam 800.000 TL ödüllü, Zula Süper Lig 23 Aralık Pazar günü Demirören AVM İstiklal’deki Nonstop Zula Espor Merkezi’nde gerçekleşti. Seyirciye açık olarak, sınırlı sayıda biletle gerçekleşen final karşılaşması büyük ilgi gördü.
1907 Fenerbahçe, Galatasaray Espor gibi önemli espor takımlarının da dahil olduğu Zula Süper Lig’de toplamda 90 maç yapıldı. Normal sezonun son haftasında birinci Galatasaray Espor, ikinci Gamers of Future, üçüncü Oyun Hizmetleri, dördüncü 1907 Fenerbahçe oldu. Lig süresince yeşil sahaların ezeli rakipleri 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor kulüpleri espor alanında da nefes kesen bir karşılaşma sergiledi.
Zula Süper Lig’in dört başarılı takımı 22 Aralık Cumartesi günü, Demirören AVM İstiklal’de Nonstop Zula Espor Merkezi’nde gerçekleşen offline finallerde şampiyonluk için yarıştılar. 22 Aralık Cumartesi günü seyirciye kapalı olarak yapılan karşılaşmada Galatasaray Espor, 1907 Fenerbahçe’yi 2-0 , Gamers of Future Oyun Hizmetleri’ni 2-0 yendi. 23 Aralık Pazar günü Galatasaray Espor - Gamers of Future arasında gerçekleşen şampiyonluk mücadelesi sonucunda kupayı Galatasaray Espor kazandı.
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