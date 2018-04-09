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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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eSpor
09.04.2018 - 11:43, Son Güncelleme:

ZULA Dünya Kupası’nın ödülleri sahiplerini buldu

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ZULA Dünya Kupası’nın ödülleri sahiplerini buldu

Dünyanın farklı bölgelerinden, en iyi Zula oynayan 6 takımına ev sahipliği yapan Zula Dünya Kupası, 6-7 Nisan’da İstanbul Point Hotel Barbaros’ta gerçekleşti.

7 Nisan’da final heyecanının yaşandığı Zula Dünya Kupası’nın şampiyonları 100 bin dolarlık para ödülünün sahibi oldu. 11 dilde, 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanarak kendi alanında büyük bir başarıya imza atan ilk ve tek yüzde 100 Türk yapımı bilgisayar oyunu Zula’nın Dünya Kupası esporseverler tarafından da büyük ilgi gördü.

InGame Group tarafından yaratılan, yüzde 100 Türk yapımı ilk ve tek MMOFPS oyunu Zula’nın Dünya Kupası, Wirecard ana sponsorluğunda 6-7 Nisan’da İstanbul’da gerçekleşti. İki gün süren Dünya Kupası’na Türkiye, Avrupa ve Brezilya’dan, en büyüğü 29 yaşında olan gençlerden oluşan, dünyanın en iyi Zula takımları katıldı.

4 ülkeden 6 takım 34 sporcu

Türkiye, Brezilya, Polonya ve Avrupa Birliği’nden en iyilerden oluşan karma takım olmak üzere dört ülkeden, toplamda 34 e-sporcunun yer aldığı, altı takımın katılımıyla gerçekleşen Zula Dünya Kupası’nın 7 Nisan Cumartesi gerçekleşen finali büyük ilgi gördü. Tüm e-sporseverlere kapıları açık olan finalin heyecanını ücretsiz olarak deneyimleyen e-sporseverler, takip ettikleri e-sporcuları yakından görme ve tanışma fırsatı buldular. E-spor şenliği niteliğinde geçen Zula Dünya Kupası’nın finalinde 1. Polonya’dan katılan Izako Boars, 2. Türkiye’den We Make The Future 3. Türkiye’den Youth Crew olurken, Kupa’nın yıldızları toplamda 100 bin dolarlık ödülün de sahibi oldular.

Zula oyun ücretsiz indiriliyor

Günümüz dünyasında günden güne daha büyük ilgi gören e-spor ve e-sporcular, tıpkı olimpiyatlar gibi hem Dünya Kupalarına ev sahipliği yapan ülkelerin, hem de oyunun menşei olan ülkelerin tanıtımları için gitgide daha da önem kazanıyor. Özellikle genç neslin yakından takip ettikleri oyunların turnuvaları kendi yıldızlarını ve onların hayran takipçilerini yaratırken, bu alanda başarı gösteren e-spor oyunları, e-sporcu gençler ve onların takipçileri yepyeni bir online ekosistem oluşturuyor. Bu e-spor ekosistemi, offline organizasyonlarla da kendine yeni yerler bulurken, tıpkı klasik mecraların geçmişte olduğu, markaların hedef kitlelerine ulaşmasında kalıcı yeni bir dönem açıyor.

Dünyada gittikçe daha fazla izleyici tarafından takip edilen e-spor alanında büyük başarı gösteren Zula’nın Dünya Kupası’nın İstanbul’da yapılıyor olması Türkiye’nin tanıtımı açısından da büyük önem taşıyor. www.zulaoyun.com adresinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Yarışmada dondurma keyfi

Wirecard’ın anasponsor olduğu Zula Dünya Kupası’na Golf Roko, ininal, Pepsi, The Game, Sennheiser da yan sponsorlar olarak destek verdiler. Farklı ülkelerden katılımcıların yer aldığı etkinlikte yarışmacılar ve izleyiciler ücretsiz dağıtılan dondurma ve içeceklerin tadını çıkardılar.

 

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