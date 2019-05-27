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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
27.05.2019 - 13:53, Son Güncelleme:

Zirvedeki klanlar Hounds Klan Turnuvası finalinde belli olacak

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Zirvedeki klanlar Hounds Klan Turnuvası finalinde belli olacak

Türkiye’nin sevilen online aksiyon oyunu Hounds’da Klan Turnuvası başlıyor. 28 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşecek turnuva finalinde Türkiye’nin en iyi Hounds klanları belirlenecek ve dereceye girenler muhteşem ödüllere sahip olacak.

Netmarble Türkiye, ücretsiz Türkçe aksiyon oyunu oynamak isteyenlerin ilk tercihi olan Hounds için Klan Turnuvası düzenliyor. Türkiye’nin en iyi klanlarının belirleneceği turnuvanın finali 28 Mayıs 2019 Salı günü online olarak yapılacak.

En az 10 oyuncudan oluşan klanların herhangi bir rütbe ve klan seviye sınırı olmadan yarışacağı Hounds Klan Turnuvasında, mücadeleler 5 farklı harita üzerinde gerçekleşecek. Liman, Tren İstasyonu, Kayıp Vadi, Kasaba ve Kum Fırtınası haritalarında yarışacak klanlar arasından zirveye çıkmayı başarabilenler, çok özel ödüllere sahip olacak.

Oyunculara özel muhteşem ödüller

Hounds Klan Turnuvası Birinci Sezon’da birinci olan takım oyuncuları Razer Cynosa Chroma Tr Klavye ve 5000 Kredi; ikinci olan takım oyuncuları Razer Abyssus 2000 Mouse, Goliathus Speed Mousepad ve 5000 Kredi; üçüncü olan takım oyuncuları ise Razer Goliathus Speed Terra Small Mousepad ve 5000 Kredi ile ödüllendirilecek.

Ayrıca dördüncü olan takım oyuncularına 5000’er Kredi, elemeleri geçip Çeyrek Finalde elenen tüm takım oyuncularına ise 2500’er Kredi ödül verilecek.

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