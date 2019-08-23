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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
23.08.2019 - 21:29, Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupasında 1. eleme turu maçları ne zaman?

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Ziraat Türkiye Kupasında 1. eleme turu maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupasında 1. eleme turu maçlarının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçları 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak. İşte, TFF tarafından açıklanan o program...

Futbolseverlerin heyecanla beklediği kupada 1. eleme turu müsabakalarının programı şu şekilde:

28 Ağustos Çarşamba:

14.00 Yozgatspor 1959-68 Aksaray Belediyespor (Bozok Şehir)

15.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-12 Bingölspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

15.30 1954 Kelkit Belediyespor-Çarşambaspor (Stat belli değil)

15.30 Ağrı 1970-Iğdırspor (Stat belli değil)

16.00 Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri-Bartınspor (Kastamonu Gazi)

16.00 İçel İdmanyurdu-Kepez Belediyespor (Mersin)

16.30 Maltepespor-Hendekspor (Maltepe Hasan Polat)

16.30 1877 Alemdağspor-Modafen (Stat belli değil)

16.30 Belediye Derincespor-Edirnespor (Derince Belediyesi Doğal Çim Saha)

16.30 Somaspor-Akşehirspor (Soma Atatürk)

29 Ağustos Perşembe:

13.30 Muş Menderesspor-Bitlis Özgüzelderespor (Muş Şehir)

15.30 Kars 36-Hoçvanspor (Kafkas Üniveritesi Profesör Dr. Aba Müslüm Güven)

15.30 1074 Çankırıspor-Boyabat 1868 (Çankırı Atatürk)

15.30 Görelespor-Merzifonspor (Görele 13 Şubat)

15.30 Yüksekova Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi (Yüksekova İlçe)

15.30 Kilis Belediyespor-Dersimspor (Kilis 7 Aralık)

15.30 Mardin Büyükşehir Başakspor-Kahta 02 (Mardin 21 Kasım Şehir)

16.00 Karaman Belediyespor-Bucak Belediye Oğuzhanspor (Kemal Kaynaş)

16.00 Çubukspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Çubuk İlçe)

16.30 Bursa Yıldırımspor-Bozüyük Vitraspor (Minerali Çavuş Spor Tesisleri)

16.30 Yalova Kadıköy-Bigaspor (Yalova Atatürk)

16.30 TKİ Tavşanlı Linyitspor-Isparta 32 (Tavşanlı Ada İlçe)

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