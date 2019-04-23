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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
23.04.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman yapılacak?

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman yapılacak?

Türkiye Kupası'nda finalistler belli oluyor. Geçtiğimiz haftalarda oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarının ardından, gözler bu kez de finalistleri belirleyecek rövanş müsabakalarına çevrildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman yapılacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-2019 sezonunun finalistleri belli oluyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarında 24 Nisan'da Akhisarspor, Ümraniyespor'u, 25 Nisan'da ise Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ı konuk edecek. İşte, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş programı...

Bu sezon 57. kez düzenlenen kupanın yarı final rövanşında 24 Nisan'da Akhisarspor ile Ümraniyespor, 25 Nisan Perşembe günü ise Evkur Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşılaşacak.

Yarı final ilk maçını deplasmanda 1-0 kazanan son şampiyon Akhisarspor, üst üste ikinci kez finale çıkmak için Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor karşısında büyük bir avantaja sahip.

Yarı finalin diğer ayağında ise Evkur Yeni Malatyaspor ile Galatasaray 0-0'ın rövanşını Malatya'da oynayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı şöyle:

24 Nisan Çarşamba:

20.00 Akhisarspor-Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar)

25 Nisan Perşembe:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

ÜMRANİYESPOR AKHİSAR'A KONUK OLACAK

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayımlanacak.

İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Akhisarspor 24 Nisan'da oynanacak müsabakada beraberlik ya da galibiyet alması durumunda adını finale yazdıracak.

Ümraniyespor ise finale yükselmek için rakibi karşısında 1-0 dışında gollü galibiyet elde etmeye çalışacak.

Maçın 1-0 Ümraniyespor galibiyetiyle sona ermesi halinde finale yükselecek takımı uzatmalar belirleyecek. Uzatmalarda da finale yükselen takımın belirlenmemesi durumunda penaltı atışları sonunda kupanın ilk finalisti belli olacak.

 

 

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