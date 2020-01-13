Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman?
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu mücadelesi yapılacak 3 karşılaşmayla başlayacak. Gözler şimdi kritik mücadelelerin yapılacağı tarihlerde. Futbolseverler konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 maçları, 14 Ocak'ta başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda, ilk maçların programı şöyle:
16.00 Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor (Başakşehir Fatih Terim)
18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
15 Ocak Çarşamba:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)
18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir)
20.30 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
16 Ocak Perşembe:
18.00 Antalyaspor-Göztepe (Akdeniz Üniversitesi)
20.30 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)
Kupada son 16 turunun ikinci maçları 21, 22 ve 23 Ocak'ta oynanacak.
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