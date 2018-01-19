Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası çeyrekfinal ve yarıfinal kura çekimleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine son 16 turda başarılı olan 8 takımın temsilcileri ile Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri katıldı.



Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final eşleşmeleri şöyle:



Teleset Mobilya Akhisarspor - Kayserispor

Atiker Konyaspor - Galatasaray

Beşiktaş - Gençlerbirliği

Akın Çorap Giresunspor - Fenerbahçe



Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrekfinal ilk maçları 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşları 6, 7 ve 8 Şubat'ta, yarıfinal ilk müsabakaları ise 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan tarihlerinde oynanacak.



Ziraat Türkiye Kupası'nda final ise 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de yapılacak.