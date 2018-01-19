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Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası çeyrekfinal ve yarıfinal kura çekimleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrekfinal ve yarıfinal kura çekimleri gerçekleştirildi. İşte birbirine rakip olan takımlar...

Hürriyet Haber
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Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine son 16 turda başarılı olan 8 takımın temsilcileri ile Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final eşleşmeleri şöyle:

Teleset Mobilya Akhisarspor - Kayserispor
Atiker Konyaspor - Galatasaray
Beşiktaş - Gençlerbirliği
Akın Çorap Giresunspor - Fenerbahçe

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrekfinal ilk maçları 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşları 6, 7 ve 8 Şubat'ta, yarıfinal ilk müsabakaları ise 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final ise 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de yapılacak.

kura çekimi

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