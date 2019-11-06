Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK 5. tur kurası çekilecek
Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. tur eşleşmeleri için beklenen gün geldi. Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün yapılacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda?
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. tur eşleşmeleri, bugün yapılacak kura çekimin ardından belli olacak. Süper Lig ekiplerinin de aralarında bulunduğu 32 takım, kura çekimine katılacak. İşte, ZTK 5. tur kura çekimi hakkında ayrıntılar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi 6 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak.
Kura çekimi A Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Öte yandan kura çekimi başlayınca anlık durumu ve eşleşmeleri bu haber üzerinden de takip edebilirsiniz.
MAÇLAR NE ZAMAN?
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak 5. turda ilk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanş müsabakaları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak.
SERİ BAŞI TAKIMLAR
Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Rizespor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Göztepe, Fenerbahçe, Sivasspor, Kayserispor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Denizlispor, Bursaspor.
SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR
Altınordu, Altay, Adana, Keçiörengücü, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, B.B.Erzurum, Samsunspor, Manisa FK, Kırklarelispor, Tuzlaspor, Eyüpspor, Hekimoğlu Trabzon, Vanspor, Esenler Erokspor, 24 Erzincanspor.
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