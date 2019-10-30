Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur elemeleri 29 Ekim'de başladı. Kupa heyecanı sürerken, rakipleri karşısında galibiyet elde ederek 5. tura yükselen takımdan bazıları belli oldu. Bir sonraki turu takip etmek isteyen sporseverler şimdiden Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmalarının ne zaman oynanacağını araştırıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman? Tarih belli oldu mu?
29 Ekim Salı günü başlayan Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesinde ilk gün 8 karşılaşma yaşandı. Toplam 54 takımın mücadele ettiği turda Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Hekimoğlu Trabzon, Altınordu, Adanaspor, Eyüpspor, Altay, 5. tura yükseldi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları tarihi açıklandı mı? İşte, merak edilenler.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇLARI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları programı henüz belli olmadı. 4. tur maçları tamamlandıktan sonra, 5. tur maçları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belli olacak.
4. TUR MAÇ SONUÇLARI
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinin ilk gününde 8 maç oynandı. Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Hekimoğlu Trabzon, Altınordu, Adanaspor, Eyüpspor, Altay, 5. tura yükseldi. 4. tur mücadelesinin ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
1074 Çankırıspor-Çaykur Rizespor: 1-3
Hekimoğlu Trabzon-Ekol Göz Menemenspor: 3-0
Altınordu-Amed Sportif Faaliyetler: 3-1
Niğde Anadolu-Antalyaspor: 0-0 (2-3 Penaltılar)
Eyüpspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-0
Altay-Görelespor: 1-0
Adanaspor-Diyarbekirspor: 3-0
Aytemiz Alanyaspor-İnegölspor: 3-0
4. TUR MAÇLARI NE ZAMAN BİTECEK?
29 Ekim'de başlayan Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları devam ediyor. Kalan maç programı ise şöyle olacak;
31 Ekim Perşembe:
13.00 Bayburt Özel İdare-Bursaspor (Bayburt Genç Osman)
13.45 Başkent Akademi Futbol Kulübü-Demir Grup Sivasspor (OSTİM)
14.30 Kırklarelispor-MKE Ankaragücü (Kırklareli Atatürk)
16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
18.30 Gaziantep FK-Turgutluspor (Kalyon)
20.30 Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu (Denizli Atatürk)
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