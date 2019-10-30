Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriZiraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman?
GeriSpor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
30.10.2019 - 22:01, Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur elemeleri 29 Ekim'de başladı. Kupa heyecanı sürerken, rakipleri karşısında galibiyet elde ederek 5. tura yükselen takımdan bazıları belli oldu. Bir sonraki turu takip etmek isteyen sporseverler şimdiden Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmalarının ne zaman oynanacağını araştırıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman? Tarih belli oldu mu?

29 Ekim Salı günü başlayan Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesinde ilk gün 8 karşılaşma yaşandı. Toplam 54 takımın mücadele ettiği turda Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Hekimoğlu Trabzon, Altınordu, Adanaspor, Eyüpspor, Altay, 5. tura yükseldi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları tarihi açıklandı mı? İşte, merak edilenler.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları programı henüz belli olmadı. 4. tur maçları tamamlandıktan sonra, 5. tur maçları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belli olacak.

4. TUR MAÇ SONUÇLARI

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinin ilk gününde 8 maç oynandı. Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Hekimoğlu Trabzon, Altınordu, Adanaspor, Eyüpspor, Altay, 5. tura yükseldi. 4. tur mücadelesinin ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

1074 Çankırıspor-Çaykur Rizespor: 1-3

Hekimoğlu Trabzon-Ekol Göz Menemenspor: 3-0

Altınordu-Amed Sportif Faaliyetler: 3-1

Niğde Anadolu-Antalyaspor: 0-0 (2-3 Penaltılar)

Eyüpspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-0

Altay-Görelespor: 1-0

Adanaspor-Diyarbekirspor: 3-0

Aytemiz Alanyaspor-İnegölspor: 3-0

4. TUR MAÇLARI NE ZAMAN BİTECEK?

29 Ekim'de başlayan Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları devam ediyor. Kalan maç programı ise şöyle olacak;

31 Ekim Perşembe:

13.00 Bayburt Özel İdare-Bursaspor (Bayburt Genç Osman)

13.45 Başkent Akademi Futbol Kulübü-Demir Grup Sivasspor (OSTİM)

14.30 Kırklarelispor-MKE Ankaragücü (Kırklareli Atatürk)

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

18.30 Gaziantep FK-Turgutluspor (Kalyon)

20.30 Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu (Denizli Atatürk)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle