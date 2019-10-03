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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
03.10.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları ne zaman?

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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nın (ZTK) 4. eleme turu kura çekimi yapıldı. En dikkat çeken eşleşme Fenerbahçe - Tarsus İdman Yurdu eşleşmesi oldu. Gözler şimdi ZTK 4. eleme turu maçlarının yapılacağı tarihlerde. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 4 tur maçları ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan kura çekimi sonrası, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri ve maç tarihleri belli oldu. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesine 4. turda Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü de dahil oldu. Bu takımların yanı sıra 3. eleme turunu geçen 46 takım olmak üzere, toplam 54 takım 4. turda mücadele verecek.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak 4. tur maçları, 29, 30 ve 31 Ekim'de yapılacak.

EŞLEŞMELER

Altınordu-Amed Sportif Faaliyetler

Niğde Anadolu-Antalyaspor

Keçiörengücü-Siirt İl Özel İdare

Bayburt Özel İdare-Bursaspor

İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşa

Başkent Akademi-Demir Grup Sivasspor

Fatih Karagümrük-Bandırmaspor

Eyüpspor-İttifak Holding Konyaspor

Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu

1074 Çankırıspor-Çaykur Rizespor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor

Vanspor-Sancaktepe

Kastamonuspor 1966-Anagold 24 Erzincanspor

Gümüşhanespor-Yılport Samsunspor

Gençlerbirliği-Esenler Erokspor

Kırklarelispor-MKE Ankaragücü

İstanbulspor-Büyükçekmece Tepecikspor

Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe

Gaziantep Futbol Kulübü-Turgutluspor

Hekimoğlu Trabzon-Ekol Göz Menemenspor

Göztepe-Sivas Belediyespor

Payasspor-Manisaspor

Altay-Görelespor

Karacabey Belediyespor-Tuzlaspor

Adanaspor-Diyarbekirspor

Kemerspor 2003-Kasımpaşa

Aytemiz Alanyaspor-İnegölspor

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