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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
15.06.2019 - 22:00, Son Güncelleme:

Zeljko Obradovic: "Karakterli oyuncularımı kutluyorum"

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Zeljko Obradovic: "Karakterli oyuncularımı kutluyorum"

Anadolu Efes karşısında 82-73 kazanarak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde durumu 2-2'ye getiren Fenerbahçe Beko'da Başantrenör Zeljko Obradovic, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Oyunumuzu değiştirmemiz gerekiyordu ve yaptık. Karakterli oyuncularımı kutluyorum" dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Anadolu Efes'i taraftarı önünde 82-73 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getiren Fenerbahçe Beko'da Başantrenör Zeljko Obradovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Sahalarında kaybettikleri karşılaşmanın ardından oyunlarını düzeltmeleri gerektiğini söylediğini hatırlatan Obradovic, "Bunu yaptık ve bugün sahadan galibiyetle ayrıldık. Oyunun son anına kadar maçı bırakmayan ve üstün oynayan karakterli oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi önümüzdeki maça hazırlanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

Maçın hakemleriyle ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan Obradovic, "Bugüne kadar hakemlerle ilgili konuşmadım. Bugün de konuşmayacağım. Bırakalım da onlar kendi işlerini yapsınlar" şeklinde konuştu. 

Ahmet Düverioğlu: "Elimizden geleni yaptık" 
Galibiyette önemli bir rol sahibi olan Ahmet Düverioğlu ise takım olarak bu maça odaklandıklarını belirterek, "Takım arkadaşlarımızla yaptığımız konuşmada maçın önemini birbirimize anlattık ve konsantre olduk. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlar bizi ateşlediler. Biz de elimizden geleni yaparak kazandık. Bundan sonraki maçları da kazanmak istiyoruz" diye konuştu. 

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