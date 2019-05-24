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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
24.05.2019 - 00:44, Son Güncelleme:

Zeljko Obradovic: "İlk defa böylesini yaşadık"

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Zeljko Obradovic: "İlk defa böylesini yaşadık"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Türk Telekom'u 82-72 yenerek seride 1-0 öne geçtikleri ilk maçta, ikinci yarıda çok çalışıp, akıllı oynadıklarını söyledi. 

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, THY Avrupa Ligi dönüşü lig maçları oynamanın zor olduğunu belirterek, "Oyuncularla konuşup kendimizi hazırlamaya çalıştık. Bizim için gerçekten zor bir dönemdi. Oyuncu eksikliklerimiz var. Hiçbir zaman böyle bir durumumuz olmamıştı. Türk Telekom, çok iyi bir takım. Nasıl oynaması gerektiğinin bilincindeler. Takım gibi oynuyorlar. Maçta 20 sayı öne geçtiler. Hücumda heyecanlandık ve nasıl oynamamız gerektiğini anlayamadık. Çok kolay sayılar üretmelerine izin verdik. Bunu değiştirmeye çalıştık ve soyunma odasına 7 sayı geride girdik. Soyunma odasında maçı kazanmak istiyorsak oyunumuzu değiştirmemiz gerektiğini konuştuk. 20 sayıdan gelip, 10 sayı önde bitirdik. Takım çok iyi çalışıp, akıllı oynadı ve maçı kazandık. Oyuncularımı bunun için tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. 

Taraftarlara verdikleri destek için teşekkür eden Sırp başantrenör, şunları kaydetti: 

"Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Takımdan tek dileğim 40 dakika boyunca savaşmaları. Şu an kolay değil ama elimizden gelen her şeyi sahaya vermemiz gerekiyor. Türk Telekom'u da bugünkü oyunları için tebrik ediyorum. Onların kenar yönetiminin arkasındaki davranışlar için özür diliyorum. Bizim taraftarımız basketbolu gerçekten çok iyi anlıyor ve her zaman saygı gösteriyor." 
İki sezon önce Gaziantep Basketbol'a karşı 24 sayıdan geri gelip, sonraki süreçte arka arkaya galibiyetler alarak hem THY Avrupa Ligi hem de Türkiye Ligi'ni şampiyon tamamladıklarının hatırlatılması üzerine Obradovic, "Bunun benzerinin olmasını hepimiz istiyoruz. Henüz ilk maç ve kolay olmadığını düşünmek gerekiyor. Kendimizi Ankara'daki maçın kolay olmayacağına inandırmamız gerekiyor. Gerekli enerji ve motivasyonu bulmamız lazım." şeklinde görüş belirtti. 

- Gören: "Maçın belli bölümünde önde oynadık" 

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, Fenerbahçe Beko'nun son çeyrekte iyi oynayarak kazandığını dile getirdi. 

Maça çok iyi hazırlandıklarını aktaran Burak Gören, "Maçın belli bölümünde önde oynadık. Spor adamlığı ve insanlık bizde kalsın. Fenerbahçe Beko çok saygı duyduğumuz, çok büyük bir kulüp. Avrupa'da da çok iyi temsil eden, göz bebeklerimizden biri. Burada böyle büyük bir takıma karşı elimizden gelen büyük bir gayretle iyi basketbol oynadık. Belli sürelerde kontrol hep bizdeydi. Son çeyrekte bazı oyuncularımızın faul problemine girmesiyle maçın kontrolünü rakibe verdik. Fenerbahçe Beko tecrübesini kullanarak, son bölümde iyi oynadı ve kazandı. Üç gün sonra Ankara'da rövanş maçı var. Play-off, fırsat demektir. Burada elimizdeki fırsatı kullanamadık. Ankara'da kullanmaya çalışacağız. Fenerbahçe Beko'nun kullandığı 40 serbest atışı da manidar buluyoruz." diye konuştu. 
Sarı-lacivertli taraftarların oluşturduğu atmosferin oyunlarını etkileyip etkilemediğinin sorulması üzerine Gören, "Bence bize etkisi olmadı ama sahadaki başka kişilere etkisi oldu." ifadesini kullandı. 

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