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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
17.06.2019 - 22:50, Son Güncelleme:

Zeljko Obradovic: "Efes bizden daha iyiydi"

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Zeljko Obradovic: "Efes bizden daha iyiydi"

Anadolu Efes'i aldığı galibiyetten dolayı tebrik eden Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Bizden daha iyi oynadılar. Bir sonraki maça iyi hazırlanmamız gerekiyor. Sonuna kadar savaşan bir takımım var. Savaşmaya da devam edecekler” dedi.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında Anadolu Efes’e 86-76 kaybettikleri mücadele sonrası değerlendirmelerde bulundu. Efes’in maçı hak ettiğini belirten Sırp çalıştırıcı, “Üçüncü çeyrek Efes’in kararlı oynadığı bir çeyrekti. Tebrik ediyorum, bizden daha iyi oynadılar. Bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor. O maçı evimizde oynayacağız ve biliyoruz ki burada tekrar maç yapacağız. Taraftara da destekleri için teşekkür ediyorum” ifadelerin kullandı.

Obradovic, Efes’in soyunma odasından neden bu kadar güçlü döndüğü yönündeki bir soruya ise, “Belki daha iyi olanakları ve ekibi var. Ahmet’in acısı var. Gigi’nin sorunları var. 2 aydır uzunlarımız sorunlu. Bunlar neden olabilir” cevabını verdi.

"Sahamızdaki maçı düşünüyoruz"

Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı hakkında da, “Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Kendi evimizdeki maç önemli olacak. Onu kazanıp, buraya tekrar geleceğiz. Şu an sadece sahamızdaki maçı düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

Obradovic, sakatların durumuyla ilgili de şu bilgileri paylaştı:

"Datome’nin dönmesi bile büyük olay. İki idmanla oynamaya başladı. Bunları konuşmak bahane üretmek gibi. Green’in de durumuna bakıp karar vereceğiz. Belki oynayabilir. Final serisinde çok iyi bir rakibe karşı oynuyoruz. Oyuncularım her şeyini veriyor sahada. Ahmet bugün kötü hissetmesine rağmen oynamak istedi. Melli son maçlarda farklı pozisyonlarda oynuyor. Sonuna kadar savaşan bir takım. Savaşmaya da devam edecekler. Benim de gurur duyduğum konu bu. Taraftar da bunun farkında. Bize destek olacaklarına eminim.”

Sarı-lacivertli basketbolcu Guduric ise Efes mücadelesiyle ilgili, “Final zamanı. Ev sahibi bizden daha iyi oynadı. Videoları izleyip kendi sahamızda kazanmak isteyeceğiz” dedi.

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