Zalgiris Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi 14. hafta mücadelesinde Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak Anadolu Efes'in hedefi galibiyet. İşte, Zalgiris Anadolu Efes maçı hakkında tüm ayrıntılar...

Litvanya'nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da oynanacak karşılaşma bu akşam TSİ 21.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports Haber kanalından yayınlanacak.

Euroleague lideri Anadolu Efes'in iddaa oranı 1,35!

Üst üste aldığı galibiyetlere geçtiğimiz hafta Türk derbisini de ekleyen Anadolu Efes, Litvanya deplasmanına 1,35'lik iddaa oranıyla açık favori olarak çıkıyor!

Misli.com yazarlarından Tamer Oyguç; "Anadolu Efes bu sene hepimizin gururu. Muhteşem basketbol oynuyorlar. Micic ve Larkin ikilisi inanılmaz uyumlular. Zalgiris iyi mücadele edecektir ama Anadolu Efes'in bu sezon 6 deplasman galibiyeti olduğunu göz önünde bulundurursak pek şansları yok gibi duruyor." dedi.

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Maç öncesi öne çıkan notlar

Avrupa Ligi'nde geçen sezon Dörtlü Final oynayan bu yıla da çok iyi bir başlangıç yapan lacivert-beyazlılar, 11 galibiyet, 2 yenilgiyle zirvede yer alıyor.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde geride kalan 2 sezonda başarılı sonuçlar alan Zalgiris ise bu sezona çok kötü bir giriş yaptı. Geride kalan 13 maçta sadece 3 galibiyet alabilen Zalgiris, Real Madrid, ASVEL ve Fenerbahçe Beko'yu yendi.

Son 7 maçını kaybeden Litvanya ekibi, bu sezon sahasında oynadığı Avrupa müsabakalarında ise 6 yenilgi, 2 galibiyet alarak kötü bir grafik çizdi.

GALİBİYET SERİSİ

Anadolu Efes, yakaladığı galibiyet serisiyle dikkati çekiyor.

Avrupa Ligi'nde üst üste 7 maç kazanan lacivert-beyazlılar, toplamda ise 14 resmi karşılaşmayı galibiyetle tamamladı.

Son yenilgisini 31 Ekim'de Panathinaikos karşısında deplasmanda alan Anadolu Efes, daha sonra lig ve Avrupa'da oynadığı 7'şer maçta da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

672. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 672. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 671 müsabakada 375 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 424. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 423 mücadelede 218 galibiyet aldı.