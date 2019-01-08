Zalgiris Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nde heyecan 17. hafta maçlarıyla devam edecek. Temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda, Litvanya ekibi Zalgiris'e konuk olacak. Bu kritik mücadeleye kısa bir süre kala maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi, sporseverlerin merak ettiği konu oldu. Peki, Zalgiris Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde şu ana kadar çıktığı 16 maçta 10 galibiyet alan Anadolu Efes, bugün deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile mücadele edecek. İşte, Zalgiris Anadolu Efes maçına dair detaylar...
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında bu akşam Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak. Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak. Mücadele, beIN Sports 4 ekranlarından izlenebilecek.
Bu sezon Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 4. sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 7'sini kazanan, 9'unu da yitiren Zalgiris ise averajla 9. basamakta bulunuyor. Zalgiris, ilk yarıda İstanbul'da oynanan karşılaşmadan 93-79 galip ayrılmıştı.
"KAZANMAK İSTİYORUZ"
Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle yapacakları maçı, kontrollü oynayarak kazanmak istediklerini söyledi.
Tecrübeli başantrenör, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Zalgiris'in iyi bir takım olduğunu belirterek, "Avrupa Ligi'nde çift maç haftasına çok zor bir karşılaşmayla başlıyoruz. Zalgiris bize ters gelen bir takım. Bu sezon İstanbul'da bizi net bir şekilde yenen tek takım oldu. Ancak biz de çok etkileyici bir atmosferi olan Zalgirio Arena'da bu kez daha kontrollü oynayıp, kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Efes'in Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon ise Zalgiris'in sahasında iyi mücadele ettiğini anlatarak, "Rakibimiz sezon içinde oynadığı oyunla ne kadar iyi bir takım olduğunu gösterdi. Özellikle kendi sahalarında sert oynuyorlar. Zalgiris'e karşı rakip sahada kazanmak kolay değil ama bu maç bizim için çok önemli. Tabii ki orada kazanacak gücümüz var ve bu galibiyeti alırsak hedefimiz doğrultusunda bir adım daha atmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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