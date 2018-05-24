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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
İsmail ER
24.05.2018 - 23:16, Son Güncelleme:

Yüzde 70 gidiyorlar

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Yüzde 70 gidiyorlar

Sezon başında alınan Negredo ve devre arasında kadroya katılan Love’a, “Kendinize kulüp bulun” mesajını ileten siyah beyazlıların öncelikli hedefi iki oyuncuyu da gönderip, yeni yıldızlar transfer etmek.

SÜPER Lig’de 2017-18 sezonunu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş’ta transfer harekatı forvetten başladı. Sezon başında Valencia’dan alınan Alvaro Negredo ve devre arasında Aytemiz Alanyaspor’dan transfer edilen Vagner Love’ın bekleneni veremediği görüşünde birleşen siyah beyazlı yönetim, bu oyuncularla yollarını ayırıp, yeni isimleri kadrosuna katmayı planlıyor. Her iki futbolcunun menajerleriyle görüşülerek, “Kendinize kulüp bulun” mesajı iletildi. Yöneticiler ayrıca, uluslararası menajerlerle temasa geçerek Negredo ve Love için kulüp arayışına başladı.

NEGREDO YILDA 4.35 MİLYON EURO ALIYOR

BEŞİKTAŞ yönetiminin öncelikli hedefi iki futbolcuyu birden elden çıkarmak. Şu an itibariyle bu planın gerçekleşme ihtimali yüzde 70 olarak gösteriliyor. Eğer bu olmazsa, Love ve Negredo’dan biri gönderilerek, yeni transfere kaynak yaratılacak. Bu ihtimalin gerçekleşme oranı ise yüzde 90...
Yılda 4 milyon 350 bin Euro alan ve 1 senelik sözleşmesi bulunan Negredo, bu sezon oynadığı 43 maçta 15 gol attı, 9 asist yaptı.
Bu sezon 11 maçta 3 gol atan Love’ın ise 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Brezilyalı, mukavele süresini tamamladığı taktirde 4 milyon Euro alacak. Flamengo’dan teklif alan Love’ın, “Bonservisim bedelsiz olarak bana verilirse Beşiktaş’tan ayrılırım” dediği belirtildi.

RYAN BABEL’E MEKSİKA’DAN TEKLİF GELDİ

GEÇTİĞİMİZ günlerde Hollanda’nın Feyenoord takımından gelen transfer teklifini reddeden Ryan Babel’in peşine bu kez Meksikalılar düştü. Ülkenin en önemli kulüplerinden Cruz Azul ve Monterrey, Hollandalı futbolcuyu transfer etmek için çalışmalara başladı.
Beşiktaş’ın Ocak 2017’de Deportivo La Coruna’dan transfer ettiği Babel’in 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Siyah beyazlı formayla başarılı performans sergileyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon oynadığı 45 karşılaşmada 15 gol atarken, 7 de asist yaptı.

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