Yüzde 70 gidiyorlar
Sezon başında alınan Negredo ve devre arasında kadroya katılan Love’a, “Kendinize kulüp bulun” mesajını ileten siyah beyazlıların öncelikli hedefi iki oyuncuyu da gönderip, yeni yıldızlar transfer etmek.
SÜPER Lig’de 2017-18 sezonunu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş’ta transfer harekatı forvetten başladı. Sezon başında Valencia’dan alınan Alvaro Negredo ve devre arasında Aytemiz Alanyaspor’dan transfer edilen Vagner Love’ın bekleneni veremediği görüşünde birleşen siyah beyazlı yönetim, bu oyuncularla yollarını ayırıp, yeni isimleri kadrosuna katmayı planlıyor. Her iki futbolcunun menajerleriyle görüşülerek, “Kendinize kulüp bulun” mesajı iletildi. Yöneticiler ayrıca, uluslararası menajerlerle temasa geçerek Negredo ve Love için kulüp arayışına başladı.
NEGREDO YILDA 4.35 MİLYON EURO ALIYOR
BEŞİKTAŞ yönetiminin öncelikli hedefi iki futbolcuyu birden elden çıkarmak. Şu an itibariyle bu planın gerçekleşme ihtimali yüzde 70 olarak gösteriliyor. Eğer bu olmazsa, Love ve Negredo’dan biri gönderilerek, yeni transfere kaynak yaratılacak. Bu ihtimalin gerçekleşme oranı ise yüzde 90...
Yılda 4 milyon 350 bin Euro alan ve 1 senelik sözleşmesi bulunan Negredo, bu sezon oynadığı 43 maçta 15 gol attı, 9 asist yaptı.
Bu sezon 11 maçta 3 gol atan Love’ın ise 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Brezilyalı, mukavele süresini tamamladığı taktirde 4 milyon Euro alacak. Flamengo’dan teklif alan Love’ın, “Bonservisim bedelsiz olarak bana verilirse Beşiktaş’tan ayrılırım” dediği belirtildi.
RYAN BABEL’E MEKSİKA’DAN TEKLİF GELDİ
GEÇTİĞİMİZ günlerde Hollanda’nın Feyenoord takımından gelen transfer teklifini reddeden Ryan Babel’in peşine bu kez Meksikalılar düştü. Ülkenin en önemli kulüplerinden Cruz Azul ve Monterrey, Hollandalı futbolcuyu transfer etmek için çalışmalara başladı.
Beşiktaş’ın Ocak 2017’de Deportivo La Coruna’dan transfer ettiği Babel’in 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Siyah beyazlı formayla başarılı performans sergileyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon oynadığı 45 karşılaşmada 15 gol atarken, 7 de asist yaptı.
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