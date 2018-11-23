Yuto Nagatomo: Hayati riskim vardı
Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, yaşadığı sakatlıkla ilgili olarak "Maçtan sonra hastaneye değil eve gitseydim hayati riskler vardı" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın yıldız ismi Yuto Nagatomo, Atiker Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
"CİDDİ HAYATİ RİSK..."
"Şükürler olsun ki kendimi iyi hissediyorum. Doktorumuza çok teşekkür ediyorum. Maçtan sonra hastaneye değil eve gitseydim ciddi hayati riskler vardı. Hastaneye gitmem yönünde bana telkinlerde bulundu."
"ÇOK ÖNEMLİ BİR GURUR"
"Galatasaray forması giyiyorsanız, bu çok önemli bir gurur, çok önemli bir onur. Bu formanın hep hakkını vermeniz gerekiyor. Galatasaray'da hedef hep galibiyet, başka bir hedefimiz olamaz."
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