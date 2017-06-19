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Yükselme Ligi’nde heyecan başlıyor!

21 Haziran'da başlayacak olan  Yükselme Ligi'nde mücadele edecek takımların kadroları da belli oldu.

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Beşiktaş ve Galatasaray Espor takımlarının mücadele edeceği Yükselme Ligi’nde 6 takım yer alacak. Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinin yanı sıra ligde HWA Gaming, Oyun Hizmetleri Espor Kulübü, Royal Bandits ve Victorious Ace’in rekabetlerine tanıklık edeceğiz.

İşte kadrolar;

Beşiktaş:  Flaxxish, LongB, Dumbledoge, Deadly, Closer

Galatasaray: Crimson, KissNKite, Jinsh, Kazze, GilleteAbdi

HWA Gaming: Trix, Revanche, push2win,Polyokov, Achuu

Oyun Hizmetleri: Luger, Only35, Aligan, Backlund, Phurion

Royal Bandits: Kazewa, Obvious, React, Farfetch, ESTHEEM

Victorious Ace: Atom, Taikki, Avenuee, Sketch, Corpse

Yükselme Ligi’nde heyecan başlıyor

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