Yükselme Ligi’nde heyecan başlıyor!

Beşiktaş ve Galatasaray Espor takımlarının mücadele edeceği Yükselme Ligi’nde 6 takım yer alacak. Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinin yanı sıra ligde HWA Gaming, Oyun Hizmetleri Espor Kulübü, Royal Bandits ve Victorious Ace’in rekabetlerine tanıklık edeceğiz.
İşte kadrolar;
Beşiktaş: Flaxxish, LongB, Dumbledoge, Deadly, Closer
Galatasaray: Crimson, KissNKite, Jinsh, Kazze, GilleteAbdi
HWA Gaming: Trix, Revanche, push2win,Polyokov, Achuu
Oyun Hizmetleri: Luger, Only35, Aligan, Backlund, Phurion
Royal Bandits: Kazewa, Obvious, React, Farfetch, ESTHEEM
Victorious Ace: Atom, Taikki, Avenuee, Sketch, Corpse