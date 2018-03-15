Yükselme Ligi'nde finalin adı belli oldu!
League of Legends Yükselme Ligi'nde yarı final heyecanı sona erdi. Finalde Beşiktaş Espor ve Macro Maniacs takımları Şampiyonluk Ligi'ne yükselmek için karşı karşıya gelecek.
Team Cappadocia karşısında zorlanmasına rağmen 5 maç süren heyecan dolu bir seri sonunda 3-2 ile geçerek Beşiktaş Espor finale yükselen ilk takım oldu.
Benzer bir performans ise Macro Maniacs'tan geldi. Tıpkı Beşiktaş-Oyun Hizmetleri karşılaşmasında olduğu gibi seri 5.maça taşındı. Vadiden 3-2'lik galibiyetle ayrılan Macro Maniacs final biletini aldı.
Beşiktaş Espor ve Macro Maniacs arasındaki büyük final 21 Mart Çarşamba günü, Youtube ve Twitch üzerinden canlı yayınlanacak.
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