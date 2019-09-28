Yukatel Denizlispor - Kasımpaşa (CANLI)
Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde lige iyi başlangıç yapan takımlardan Yukatel Denizlispor, evinde İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı ağırlıyor...
Süper Lig'in 6. hafta maçında Denizlispor, evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor...
Denizli Atatürk Stadı'nda 15:00'da başlayan ve Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönettiği karşılaşmayı canlı aktarıyoruz...
İLK 11'LER
Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Bergdich, Sackey, Aissati, Murawski, Sacko, Barrow, Rodallega
Kasımpaşa: Fatih, Pavelka, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Aytaç, Khalili, Hajradinovic, İlhan Depe, Mustafa Pektemek, Thiam
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle