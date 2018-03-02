Yok artık Messi... İspanya onu konuşuyor!
Barcelona'nın dünyaca ünlü starı Lionel Messi için İspanyol havayolu Vueling şirketinin başkanından ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi için İspanya'da ilginç bir iddia ortaya atıldı. İşte o iddia: Messi'nin evinin üzerinden uçak geçmesi yasak...
İspanyol Marca gazetesine konuşan Vueling şirketinin başkanı Javier Sanchez-Prieto, uçakların Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin evinin üzerinden geçmesinin yasak olduğunu söyledi.
Sanchez-Prieto açıklamasında havayolu şirketlerinin Messi’nin evinin bulunduğu alanın üzerinden geçemediklerini çünkü bunun yasak olduğunu ifade ederken, "Bu dünyanın başka hiçbir yerinde yok" diye konuştu. (Ntvspor)
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