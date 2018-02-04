Yiğitcan Saybir: Vesely çok saygı duyduğum bir oyuncu
Anadolu Efes'in 1999 doğumlu oyuncusu Yiğitcan Saybir, Fenerbahçe Doğuş'a 100-74 kaybettikleri maç sonrası Spor Arena'ya özel açıklamalarda bulundu.
Maçı 11 sayıyla tamamlayan genç oyuncu, "Oyuna girdiğimde gerçekten çok heyecanlıydım. Ama sonra konsantrasyonu yakaladım ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çabaladım. Yaptığıma da inanıyorum. Sakatlıktan yeni dönmüştüm. Koça da böyle bir dönemde bana şans verdiği için çok teşekkür ediyorum" dedi.
Yiğitcan, "Vesely'le mücadele ettin oyunda kaldığın süre boyunca, onu savunmak nasıl hissettirdi" sorumuza, "Vesely çok saygı duyduğum bir oyuncu. Ona karşı oynamak ve onu savunmak benim için güzel bir histi. Kendisi size olarak benden geniş bir oyuncu. Ama dediğim gibi elimden geleni yapmaya çabaladım" cevabını verdi.
Yiğitcan Saybir, takımda kimden oyununu geliştirmek adına destek aldığı konusunda ise, "Erick McCollum ve Dunston en çok yardım aldığım takım arkadaşlarım" dedi.
Genç yıldız sözlerini, "Dün idmandan sonra çok şut çalıştım. Bugün de ısınmada fazlasıyla şut attım. Kendimi geliştirmek için elimden geleni yapıyorum. Maçtan sonra koç da, arkadaşlarım da beni tebrik etti ve bu motivasyonumu artırdı" diyerek sonlandırdı.
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