Yevhen Konoplyanka kimdir ve kaç yaşında? Konoplyanka hangi takımda oynadı?
Yevhen Konoplyanka, transfer gündeminde yer alan futbolcular arasında bulunması dolayısıyla araştırılan isim olmaya başladı. Futbola Ukrayna topraklarında başlayan Konoplyanka, İspanya ve Almanya Liglerinde boy göstermiştir. Peki, Yevhen Konoplyanka kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler
Konoplyanka, 29 Eylül 1989 tarihinde o dönem Sovyetler Birliği bünyesinde yer alan Kirovograd kentinde doğmuştur. Futbola 2002 yılında amatör olarak Olimpik Kirovohrad bünyesinde başlayan Konoplyanka, DYuSSh-2 Kirovohrad ve Dnipro Dnipropetrovsk kulüplerindeki mücadelelerinin ardından Dnipro takımının A2 kadrosuna, sonrasında ise kısa sürede A kadrosuna yükselmiştir.
Dnipro'da birçok Avrupa kulübünün radarına takılan Konoplyanka, Sevilla kadrosuna 2015 yılında dahil olmuştur. Bir sene burada top koşturduktan sonra Schalke 04'e kiralanan Konoplyanka, 2017 yaz transfer döneminde ise Schalke 04'e 12 milyon 500 bin lira bonservis bedeli ile transfer olmuştur.
Sol kanat mevkisinde forma giyen oyuncu, ihtiyaç halinde ise on numara ve forvet arkasında da görev alabilmektedir.
Sağ ayağına hakim olan oyuncu 1,78 boyundadır.
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