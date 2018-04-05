Yeşilgiresun Belediyespor avantaj peşinde!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında 8 Nisan Pazar günü deplasmanda Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak Yeşilgiresun Belediyespor'da kulüp başkan vekili Sertaç Güneş, kazanarak lige tutunma adına avantaj yakalamak istediklerini söyledi.
Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pınar Karşıyaka'nın da ligde kalma mücadelesi verdiğini, bu nedenle kendilerini zor bir maçın beklediğini belirtti.
Kazanmaları durumunda alt sıralardan biraz daha uzaklaşacaklarını vurgulayan Güneş, "Hem bizim hem de Pınar Karşıyaka açısından önemli bir maç.
Kazanan taraf lige tutunma adına önemli avantaj yakalayacak. O nedenle galip gelen taraf biz olmak istiyoruz." şeklinde görüşlerini aktardı.
Sertaç Güneş, kalan 7 maçı da kazanarak, ligi en iyi yerde tamamlamak istediklerini bildirdi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin geride kalan 23 haftası sonucu 8'er galibiyet ve 15'er yenilgisi bulunan iki takımdan Yeşilgiresun Belediyespor averajla 12., Pınar Karşıyaka ise 13. sırada yer alıyor.
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