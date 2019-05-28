Yeni teknik direktör Xavi oldu!
Futbolu Al Sadd'da sonlandıran Xavi, takımın yeni teknik direktörü oldu.
Geçtiğimiz günlerde futbolu Al Sadd'da noktaladığını açıklayan Xavi Hernandez'in, takımın yeni teknik direktörü olduğu duyuruldu.
Xavi'nin ekibinde Sergio Oriol, Ivan Torres, Oscar Hernández, José Manuel, David Barts, Antonio Lobo, Sergio García ve Antonio Troulas olacağı açıklandı.
Al Sadd'ın hazırlık kampını 14-29 Temmuz tarihleri arasında Barcelona'ya 100 kilometre mesafedeki Girona'da yapacağı belirtildi.
Xavi futbolculuk kariyerinde Barcelona'yla 8 kez La Liga şampiyonluğu yaşamıştı...
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