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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
04.10.2019 - 13:54, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor 5-1 Denizlispor

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Yeni Malatyaspor 5-1 Denizlispor

Yeni Malatyaspor ve Denizlispor tarihlerinde ilk kez Süper Lig'de karşılaştı. Malatyaspor, Jahovic'in attığı golle Denizlispor karşısında 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 34. dakikada Donald ile 2-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. 61. dakikada Jahovic kendisinin iki takımının 3. golünü kaydetti. 65. dakikada Hugo Rodallega skoru 3-1'e getirdi.69. Jahovic yeninden sahneye çıktı ve farkı yeniden 3'e çıkardı. Jahovic 90+2'de skoru 5-1 yaptı ve müsabaka bu skorla sona erdi.

 

 

 

Süper Lig 7. hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor önünde ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
12. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu kaleci Stackhowiak tokatlarken, pozisyonun devamında Yukatel Denizlispor savunması meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.
19. dakikada Rodallega'nın ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle'den döndü.
24. dakikada Acquah'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde bulunan Chebake savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Oyuncuların itirazı üzerine hakem Bülent Birincioğlu, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.
28. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
34. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Yukatel Denizlispor ceza sahası önürde oluşan karambolde topla buluşan Donald, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-0.
44. dakikada Guilherme'nin sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Sakıb Aytaç'ın kafa vuruşunda, kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Süper Lig 7. hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u 5-1 yendi.
57. dakikada Jahovic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, top yandan az farkla auta gitti.
59. dakikada Donald'ın orta sahadan pasında topla buluşan Fofona, ceza sahasına girdi. Fofona, kaleci Stackhowiak'ın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Bülent Birincioğlu penaltı kararı verdi.
61. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.
65. dakikada rakip takım farkı 2'ye indirdi. Murawski'nin sağdan ortasında ceza yayı üzerinde iyi yükselen Rodallega, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.
69. dakikada ev sahibi takım farkı tekrar 3'e çıkardı. Sağ kanatan Guilherme'nin yaptığı ortada Jahovic, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 4-1.
90 1. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e çıkardı. Sağ kanattan Guilherme'nin pasıyla ceza sahası içinde buluşan Jahovic, kaleci Stackhowiak'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-1.
Karşılaşma ev sahibi BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Bülent Birincioğlu, İlker Takpak, Abdullah Bora Özkara
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Hadebe, Sakıb Aytaç (Dk. 84 Erkan Kaş), Acquah, Murat Yıldırım, Guilherme, Donald (Dk. 72 Chaaleli), Fofana (Dk. 73 Rahman Buğra Çağıran), Jahovic
Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Tiago Lopes, Sapunaru, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Zeki Yavru, Sackey (Dk. 46 Aissati), Olcay Şahan (Dk. 65 Estupinan), Barrow (Dk. 76 Sacko), Murawski, Rodallega
Goller: Dk. 28, 61 (Penaltıdan), 69 ve 90 1 Jahovic, Dk. 34 Donald (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 65. Rodallega (Yukatel Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 25. Oğuz Yılmaz, Dk. 27 Tiago Lopes, Dk. 27 Sapunaru, Dk. 62 Murawski, Dk. 64 Olcay Şahan, Dk. 75 Stackhowiak (Yukatel Denizlispor), Dk. 38 Sakıb Aytaç, Dk. 79 Chaaleli (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Yeni Malatyaspor 5-1 Denizlispor

Yeni Malatyaspor 5-1 Denizlispor

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