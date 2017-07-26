Yeni lider Fenerbahçe

Bu hafta her iki seriyi de galibiyetle kapatan 1907 Fenerbahçe Espor, haftayı 23 puanla zirvede tamamladı.

Lideri 2 puan farkla BAUSuperMassive eSports ve 3 puan farkla Oyunfor.CREW takip ederken, geçtiğimiz hafta büyük bir çıkışa imza atan Team AURORA sürpriz performansıyla üst sıraları zorluyor.

League of Legends 2017 Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi’nin 6. haftası zirveyi yeniden şekillendiren mücadelelere sahne oldu. Geçtiğimiz haftaları üçüncü sırada kapatan 1907 Fenerbahçe Espor, bu hafta serilerde aldığı çifte galibiyetle 23 puana ulaşarak ligin zirvesine yerleşti. İki hafta boyunca eşit puanla zirve mücadelesi veren BAUSuperMassive eSports ve Oyunfor.CREW ise ikinci ve üçüncü sıraları bir puan farkla paylaştı.

Ligin son haftalarda en dikkat çeken takımı Team AURORA, geçen haftaki çıkışını devam ettirerek 17 puanla sürpriz bir şekilde zirvenin ilk üç sırasını zorlamaya başladı. Son sırada yer alan Çilekler ise 6. hafta serilerinde aldığı iki beraberlikle lige tutunmaya çalıştı.

Haftanın En İyilerinde Team AURORA Damgası

Artan performansı ve gösterdiği hırsla ligdeki iddiasını sürdüren Team AURORA bir kez daha haftanın takımı seçilirken, takımın koçu ve oyuncuları da bireysel performanslarıyla öne çıktı. Haftanın beşine girmeyi başaran oyuncular üst koridorda 1907 Fenerbahçe Espor’dan Thaldrin, ormanda Team AURORA’dan Wisdom, orta koridorda 1907 Fenerbahçe Espor’dan Frozen, alt koridorda Team AURORA’dan Ruve sama ve destekte yine Team AURORA’dan Zergsting oldu. Team AURORA’nın yeniden ayağa kalkmasını sağlayan S0NSTAR haftanın koçu seçildi.

Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi’nde yer alan 8 takımın 7 hafta sürecek mücadelesinin ardından çeyrek ve yarı finalde de başarı elde ederek zirveye yerleşen iki takım, 19 Ağustos tarihindeki League of Legends Türkiye Büyük Finali’nde şampiyonu belirlemek için karşı karşıya gelecek.