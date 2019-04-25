Yemen Ekşioğlu kabrinin başında anıldı
Türk futbolunun temelini atan Rahmetli Yemen Ekşioğlu ağabeyi mezarı başında dualarla andı.
TFF yöneticisi Mehmet Baykan, Ali Düşmez, TASK yönetimi Onursal Başkanı Kemal Bektaş, Adnan Ersan, Ali Yazlı, Ali Tanrıyaşükür, Ufuk Tatar, Mustafa Gönül, Hakan Ekşioğlu, Evren Ekşioğlu, Recep Beyazkılıç, Beşiktaş eski 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sinan Vardar, Mesut Urgancılar, Dursun Ekşioğlu, Ali Ekşioğlu, Okan Kılıç, Mert Balcı, Beşiktaş alt hapı Antrenörü Ömer Gülen, Faruk Şahin katıldı.
Yemen Ekşioğlu’un eşi Özen, oğlu Hakkı ve ağabeyi Dursun, Kardeşi Ali ve Serpil Ekşioğlu katılan davetlilere teşekkür etti. Dursun Ekşioğlu, Yemen Ekşioğlu’nun ülke amatör sporuna yaptığı hizmetlerin unutulmayacağını söyledi
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