Yalçın Çetin kimdir? Kaç yaşındadır?

Yalçın Çetin, 1969’da Ankara doğdu ve büyüdü. Eğitime çok küçük yaşlarda başladığından yatılı olarak gittiği Ankara Laborant Meslek Lisesini 16 yaşında bitirdi.

Küçük yaşlardan itibaren beğenilen ve dikkat çeken ses tonuna sahip olan Çetin, 17-18 yaşlarına geldiğinde çevresinin “sesini değerlendirmelisin” teşvikleriyle 1992’de TRT’nin 7 spor spikeri alımı için açtığı ve 20.000 kişinin başvurduğu sınava girdi. Dört ayrı aşamalı, yazılı ve sözlü olarak yapılan sınavda ikinci olan Yalçın Çetin, (birinci Erdoğan Arıkan) 23 yaşında TRT’ye girdi.

Spikerlik kariyerinin ilk maçı Türkiye Kupası'nda Çanakkale Dardanelspor - Ankaragücü karşılaşmasıydı.

Türk takımlarının Avrupa Kupaları’ndaki birçok maçını anlatmış olan Çetin, spikerliğini yaptığı en önemli maçlar arasında Türk Milli Takımı’nın 2002 Dünya Kupası çeyrek finalinde Senegal’i uzatmada 1-0’lık sonuçla elediği ve 2008 Avrupa Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan’ı uzatma sonrası penaltı atışlarında 3-1’lik sonuçla elediği maçları vardır.

TRT kariyerinde 1600’ü aşkın maçın spikerliğini yapmış olan Yalçın Çetin, 2010’da bir süre TRT Spor Haberleri Müdürlüğü yaptıktan sonra spikerlik kariyerini sürdürmektedir.

Yalçın Çetin son olarak beIN Sports ile anlaştı ve kariyerini Süper Lig maçları anlatarak devam ettirecek.