Yağız Avcı'dan sürpriz işbirliği!

17-18 Kasım tarihleri arasında Portekiz’de düzenlenecek Casinos do Algarve Rallisinde yarışacak Avcı, Red Bull ve Raimund Baumschlager ile ekibinin desteğiyle, asfalt etaplara şampiyonluk parolasıyla çıkacak.

5 kez Türkiye Şampiyonu, bir kez de Doğu Avrupa Ralli Şampiyonu olarak kırılması çok zor rekorlara imza atan Red Bull sporcusu Yağız Avcı, Baumschlager ve Neo Motorspor desteğiyle Avrupa’nın en büyük organizasyonlarından birinde etaplara çıkacak.

FIA Avrupa Ralli Kupasının finali, bu sene 17-18 Kasım’da Portekiz – Algarve ’de gerçekleşecek. Her sene farklı ülkede düzenlenen ve Avrupa’nın yedi farklı bölgesinde yapılan şampiyonalarda ilk 5’e girenlerin katılmaya hak kazandığı bu final yarışın kazananı FIA Avrupa Ralli Kupası’nın sahibi oluyor. Balkan Ralli Kupasını üçüncü sırada tamamlayarak finale katılma hakkı kazanan Avcı, Skoda Fabia R5 aracıyla mutlu sona ulaşmaya çalışacak.