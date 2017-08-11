Yadisleidy Escobar: "Abimle gurur duyuyorum"

Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engellide gümüş madalya kazanan Yasmani Copello Escobar, İtalya adına 400 metre engellide yarışan kız kardeşi Yadisleidy Pedroso ile birlikte Doğan Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Kız kardeşinin başarılı olmasının aileleri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Yasmani, "Önemli yarışlarda en az onun kadar heyecanlanıyorum. Geçen sene Avrupa Atletizm Şampiyonası öncesi, Yadisleidy sakatlanmıştı ve bu bizi çok üzmüştü" diye konuştu.

YADISLEIDY: "TÜRKİYE GİBİ BİR ÜLKEDE OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ"

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarı finalde veda eden Yadisleidy Pedroso ise, abisiyle gurur duyduğunu söyledi. Eşinin, aynı zamanda Yasmani'nin ve kendisinin antrenörü olduğunu hatırlatan Yadisleidy, "Eşim Massimo bir İtalyan. O yüzden ben de İtalyan'ım. Ancak Türkiye gibi bir ülkede, büyük bir ailede bulunduğumuz için çok şanslıyız. Başta Federasyon Başkanı Fatih Çintimar olmak üzere, tüm federasyon ekibi bizi çok seviyor ve bu sevgiyi gösteriyor. Bundan çok memnunuz" açıklamasında bulundu.



